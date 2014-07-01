Касса по безработице отметит лучших партнеров

Дата публикации: Сегодня, 09:31

Во вторник в полдень в Белом зале театра «Эстония» начнется церемония награждения лучших партнёров года Кассы по безработице.

Касса по безработице отметит работодателей, местные самоуправления и партнёров, с которыми организация тесно сотрудничает для того чтобы помогать людям в трудоустройстве, а также лучший предприниматель 2016 года, который начал свою предпринимательскую деятельность при поддержке Кассы по безработице.

Как отметил председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел, в 2016 году Касса по безработице помогла искать работу 70 029 людям и передала 54 000 предложений о работе.

«У нас почти 13 000 партнёров, среди которых работодатели, местные самоуправления, училища и высшие школы, учебные учреждения и представители общественных организаций, и на сегодняшний день мы уже заключили соглашения о сотрудничестве с 30 крупными предприятиями, - сообщил Паавел. - В прошлом году тесное сотрудничество с нашими партнёрами показало, что вместе мы можем людям предложить широкий выбор рабочих мест, а предприятиям подходящих работников».

BNS