Жилищное пособие KredEx в прошлом году получили 358 многодетных семей

РеспубликаЖилищное пособие KredEx в прошлом году получили 358 многодетных семей
Жилищное пособие KredEx в прошлом году получили всего 358 семей, воспитывающих троих или более детей, в общей сложности в этих семьях растет 1256 детей. В совокупности в прошлом году на пособия было выделено 3,2 миллиона евро.
«Прошлогодний отчет Еврофонда ясно показал, что по своему состоянию дома жителей Эстонии находятся среди самых худших в Европе. Холодные и влажные дома без возможности помыться наносят вред здоровью и усугубляют социальное неравенство, - сообщила министр предпринимательства и информационной технологии Урве Пало.- Хорошие жилищные условия являются в XXI веке одним из прав человека. Я рада, что в случае многодетных семей, государство надежно подставило свое плечо для приведения домов в порядок, и давнее решение о расширении пособия и на семьи с тремя детьми себя оправдало».
Средний размер пособия на одну семью составляет 7 179 евро, к чему добавляется подоходный налог. Больше всего получателей пособий проживает в Харьюмаа (64), Ида-Вирумаа (47) и Тартумаа (35). Из этих семей примерно 62 ранее уже одажды получали жилищное пособие.
В получающих пособие семьях средний налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства в 2015 году составил 143,69 евро в месяц, и этих семьях живет в среднем по 4 ребенка моложе 19 лет. Было также 16 семей, чей налогооблагаемый доход на одного члена домохозяйства в 2015 году составлял 0 евро. В самой многодетной семье растет 9 детей, в четырех семьях, получивших пособие, растет 7 детей.
По словам руководителя подразделения жилых домов и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, пособие приносит весьма ощутимую пользу многодетным семьям. Начиная с 2008 года при помощи жилищного пособия многодетным семьям улучшились жилищные условия практически 10 000 детей. Появились новые крыши на домах, утеплены фасады и заменены окна, проведены сантехнические работы и сооружены эффективные системы отопления. Это повысило качество жизни семей, а также способствовало сохранению домов и повышению их энергетической эффективности.
Больше всего пособий (в 250 случаях) выдается на реновацию жилья. 88 семей получило пособия на приобретение жилья, 20 семей – на погашение остатка основной суммы жилищного кредита.
Это безвозвратное государственное пособие, предназначенное для улучшения жилищных условий и реновации жилья для многодетных семей. Ходатайствовать о пособии могут семьи, в которых воспитывается не менее троих детей в возрасте до 19 лет и в которых доход на одного члена домохозяйства за последний год составил до 355 евро в месяц.
Состояние жилья ходатайствующих оценивала комиссия, в состав которой входили представители KredEx, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Союза многодетных семей Эстонии.
BNS
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