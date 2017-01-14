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Республика
От гриппа скончались семь человек

Дата публикации: Вчера, 10:35

От гриппа скончались семь человек

 

С начала сезона от гриппа скончались семь человек, по данным департамента здоровья, заболеваемость растет.

За первую неделю года число обратившихся к врачам в связи с ОРВИ сократилось на 12 процентов, но среди них доля заболевших гриппом или гриппоподобными заболеваниями выросла на 15 процентов. К врачам обратились 5377 больных, из которых 38 процентов были детьми. Заболеваемость по-прежнему растет, сообщил департамент здоровья.

Доля связанных с вирусами гриппа заболеваний среди обратившихся к семейным врачам немного сократилась и составила 60 процентов. Выросло количество заболеваний другими вирусами, прежде всего РСВ (респираторно-синцитиальный вирус) и парагриппом — на 16 и 18 процентов соответственно. Интенсивность заболевания гриппом в Эстонии оценивают как среднюю, а его распространенность как обширную.

Среди больных по-прежнему преобладают дети до 15 лет. Среди школьников заболеваемость удержалась на уровне предыдущей недели, что может быть связано со школьными каникулами. Среди пожилых также не было изменений, но существенно выросла заболеваемость людей трудоспособного возраста, до 37 процентов. Рост заболеваемости среди маленьких детей замедлился, но продолжается.

По предварительным данным E-Tervis, на прошлой неделе госпитализация потребовалась 52 пациентам с вирусом гриппа. По уточненным данным, с начала сезона из-за гриппа госпитализировано 254 пациента. Интенсивная терапия потребовалась в связи с гриппом 18 пациентам, в том числе двум детям в возрасте семи месяцев и восьми лет и одному человеку в возрасте 57 лет, а все остальные 15 были старше 65 лет. Один из пациентов интенсивной терапии ранее был предположительно здоров, остальные входили в группы риска. Данные о вакцинации отсутствовали или было точно известно, что пациенты не были привиты.

По данным пяти больниц, от гриппаза этот сезон скончались семь человек, шестеро из них были старше 70 лет, а один был семимесячным ребенком. Ребенок принадлежал к группе риска по возрасту, но ранее был, как утверждалось, здоров. Все пожилые пациенты принадлежали к группам риска, ни один не был вакцинирован.

Обзор тяжелых случаев гриппа основан на данных клиникума Тартуского университета, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы, Нарвской и Пярнуской больниц.

 

BNS

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