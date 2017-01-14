В прошлом году люди пожертвовали более тысяч тонн одежды и обуви

Дата публикации: Сегодня, 10:24

Жители Эстонии в прошлом году пожертвовали более тысяч тонн одежды и обуви, сообщила во вторник фирма Humana Estonia.

Сортировочный центр Humana в 2016 году собрал 1 033 646 кг одежды обуви и домашнего текстиля, что на 15 процентов больше по сравнению с 2015 годом.

Более половины пожертвованной одежды — 545 тонн — были получены посредством контейнером Таллиннского центра отходов, которые помимо Таллинна также расположены в окрестных волостях, всего в 32 пунктах. По сравнению с 2015 годом пожертвование через контейнеры выросло на 30 процентов.

Собранные в Эстонии пожертвования составляют одну десятую часть сырья сортировочного центра Humana. За год в центре сортируют более 10 000 тонн одежды, половину которой передают на переработку. 12 процентов поступают в магазины Humana в Эстонии и столько же передают в виде пожертвований партнерским организациям в африканских странах. На оптовую продажу в Эстонии и соседних странах поступает около 20 процентов.

Самый важный раздел государственной программы Эстонии по отходам на период 2014-2020 касается сокращения отходов на уровне каждого человека и предприятия. Рост пожертвованной одежды с каждым годом говорит о росте информированности людей о том, что использованная одежда — не мусор, а подлежащий вторичному использованию или переработке материал, отмечает Humana.

BNS