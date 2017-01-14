Решение Европейского суда повлияет на эстонское законодательство в сфере накопления метаданных

Дата публикации: Сегодня, 09:52

Решение Европейского суда, согласно которому союзные страны ЕС не имеют права требовать от фирм связи дополнительного сохранения метаданных может означать, что в ближайшие месяцы перемены произойдут и в эстонском законодательстве, поскольку по действующему порядку телекомпании обязаны сохранять большое количество данных связи.

Решение о том, что союзные страны ЕС не имеют права устанавливать правила, обязывающие телекомпании в целях обеспечения правопорядка обязаны сохранять большое количество данных о передвижении и месторасположении всех абонентов и зарегистрированных пользователей, было принято Европейским судом в конце декабря.

"Проще говоря, суд постановил во-первых , что союзные страны не имеют права в своем внутреннем законодательстве обязывать операторов связи дополнительно сохранять данные о передвижении и месторасположении пользователей, а во-вторых, доступ к хранящимся в госучреждениях данным должен быть возможен только в случае, если это делается в целях пресечения тяжких преступлений, для чего требуется санкция суда и устанавливается обязательство сохранять эти данные на территории ЕС",- сообщила BNS присяжный адвокат адвокатского бюро Cobalt, председатель комиссии по интеллектуальной собственности и IT-праву Эстонской адвокатуры Аве Пийк.

BNS