Паром на линии Сыру-Трийги дрейфует из-за аварии

Дата публикации: Сегодня, 13:08

Обслуживающий линию Сыру-Трийги паром Subsea Seven в пятницу уже около трех часов дрейфует в море, поскольку из-за аварии не получается запустить главную машину.

По словам председателя правления оператора линии Kihnu Veeteed Андреса Лаасмаа, технические неполадки возникли на Subsea Seven около 9.07, когда паром вышел с 26 пассажирами на борту из порта. «На судне прервалась подача тока, в результате остановилась главная машина и ее не получается вновь запустить», - сказал Лаасмаа BNS около 12 часов.

По его словам, судно дрейфует, но остается на месте, поскольку его удерживает лед. «Нет опасности сесть на мель, как нет и угрозы для пассажиров», - заявил Лаасмаа.

По его словам, ближайшее к Subsea Seven рыболовное судно стартовало в его сторону, чтобы отбуксировать его в порт. «Рыболовное судно должно достичь Subsea Seven к 13 часам, оно отбуксирует паром в порт Сыру. Тогда мы сможем основательнее заняться ликвидацией аварии», - сказал Лаасмаа и вновь подчеркнул, что пассажиры находятся вне опасности.

BNS