К срочной службе приступили 406 человек

Дата публикации: Сегодня, 10:37

В рамках первого призыва этого года на срочную службу в Силах обороны поступили 406 человек, в том числе пять девушек.

11-месячная срочная служба пройдет преимущественно в составе Сторожевого батальона, но также тылового батальона, Куперьяновского батальона и Вируского пехотного батальона, сообщил департамент оборонных ресурсов.

Пять девушек будут служить в подразделениях 1-й пехотной бригады в Тапа.

У большей части призывников среднее образование, у нескольких — основное или высшее. У большинства также имеются водительские права категории B.

Следующий призыв на срочную службу пройдет на 27-й неделе.

BNS