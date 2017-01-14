Новогоднее обращение президента Эстонии смотрели 447 000 телезрителей

Дата публикации: Сегодня, 10:26

Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд смотрели по всем телеканалам 447 000 зрителей, в том числе 321 000 эстонцев и 126 000 неэстонцев.

Больше всего телезрителей смотрели обращение президента по каналу ETV 154 000 человек. По ПБК это обращение посмотрели 99 000, а по TV3 - 92 000 зрителей.

Кроме того, в первые дни нового года это обращение в повторном показе посмотрели 25 000 человек.

Интерес к новогодней речи президента был в этом году выше, чем в прошлом: последнее новогоднее обращение президента Тоомаса Хендрика Ильвеса в прямом эфире смотрели 415 000 зрителей, а в повторном показе только 6000. В то же время в прежние годы новогодние обращения Ильвеса были популярными и собирали аудиторию в 500 000 зрителей.

BNS