Дата публикации: Сегодня, 10:44

В прошлом году Таллиннский аэропорт обслужил более 2,2 млн пассажиров, что является рекордным результатом всех времен.

В декабре аэропортом воспользовалось около 160 000 пассажиров, что на 19 процентов больше в годовом сравнении. За год число пассажиров выросло на 2,5 процента, сообщила компания.

По словам директора по маркетингу Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, 2016 год был позитивным для авиации по всему миру прежде всего благодаря низким ценам на топливо. «В Эстонии также усилилась конкуренция между авиафирмами и в результате появилось больше рейсов по низким ценам, что и привело к росту пассажиров в прошлом году», - отметил он.

«В начавшемуся году важную роль сыграет подготовка к председательству в ЕС и появятся линии сообщения с Лондоном и Гамбургом — мы намерены в этом году увеличить число пассажиров аэропорта хотя бы на 5 процентов», - добавил Пяргмяэ.

В плане регулярных рейсов прошлый год начался неуверенно в связи с реорганизацией ситуации на рынке после смены отечественного оператора. С сентября выросло число пассажиров компаний Nordica, SAS и Finnair, что привело к отчетливому росту общего числа пассажиров. За год число мест на регулярных рейсах выросло на 4 процента, а число пассажиров на 4,8 процента. Средняя заполняемость рейсов достигала 68 процентов.

В прошлом году заметную роль в формировании трендов в авиации сыграла глобальная ситуация в области безопасности, поэтому вместо Турции самым популярным местом отдыха стала Греция. Вместо Египта, Марокко и Кипра большую популярность в качестве курортных мест приобрели также Болгария, Италия и Хорватия. За год число пассажиров чартерных рейсов сократилось на 14 процентов.

Круглый год из Таллинна отправлялись рейсы по 23 маршрутам, с учетом сезонных линий летом число маршрутов выросло до 34. Самыми популярными местами назначения в прошлом году были Франкфурт, Хельсинки и Рига. Авиакомпанией с крупнейшим числом пассажиров была Nordica, за ней следовали Airbaltic, Ryanair, Lufthansa и Finnair. Рыночные доли всех крупных авиакомпаний составляли порядка 10-15 процентов.

BNS