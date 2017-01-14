Сийм Каллас перенес операцию на сердце

Дата публикации: Сегодня, 10:37

Почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас в среду перенес в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) операцию на сердце.

«Возникновение крайне неприятных давящих ощущений в груди, которые я отмечал главным образом при физических нагрузках сильнее среднего, побудило меня обратиться к врачам. Обширное кардиологическое обследование показало сужение сердечных сосудов. Чтобы предупредить инфаркт и прочие неприятные изменения, врачи рекомендовали улучшить состояние сердечно-сосудистой системы при помощи операции, - написал Каллас в социальных сетях. - Операция прошла вчера, 4 января».

«Большое спасибо всем врачам и всему персоналу PERH за профессиональную работу, а также дружелюбное и теплое отношение!» - добавил он.

Каллас был в прошлом премьер-министром, министром иностранных дел и финансов Эстонии, в течение двух должностных сроков вице-президентом еврокомиссии, а также президентом Банка Эстонии.

BNS