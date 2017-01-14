Аннотации к безрецептурным лекарствам станут доступны на русском языке

Дата публикации: Сегодня, 09:47

Для того, чтобы облегчить правильное использование лекарственных средств, аннотации к продаваемым в Эстонии безрецептурным лекарствам будут переведены на русский и английский языки, сообщила в пресс-релизе советник по прессе Министерства социальных дел Яна Розенфельд.

Как сообщается в пресс-релизе, на данный момент в регистр лекарств уже занесены информационные листки свыше 100 наиболее используемых безрецептурных препаратов, все переводы будут доступны в регистре к концу апреля.

«Доступность аннотаций к лекарственным средствам на русском и английском языках поможет избежать неправильного использования препаратов. Это значит, что русскоязычные жители Эстонии и гости нашей страны смогут лучше разобраться в сложном медицинском тексте и безопаснее принимать лекарства, – отметил министр здоровья и труда Евгений Осиновский. Перед покупкой безрецептурных лекарств человек не консультируется с врачом, поэтому переводы аннотаций именно к этим препаратам необходимы в первую очередь».

Всего в Эстонии в продаже имеется 388 наименований безрецептурных лекарств, из которых в январе в регистре станут доступными свыше 100 аннотаций на русском и столько же на английском языках. Речь идет о наиболее часто используемых препаратах от насморка, аллергии, изжоги, а также о различных обезболивающих средствах и тому подобное.

Переводы информационных листков будут доступны, например, на домашней странице Министерства социальных дел, в электронном регистре лекарств, кроме того можно будет попросить аптекаря распечатать необходимый листок. «Аптекарь должен не только консультировать пациента по вопросу употребления лекарств, но и по просьбе пациента распечатать для него необходимый инфолисток», – добавил министр.

На перевод информации о лекарствах на протяжении четырех лет государство выделило по 100 тысяч евро в год.

BNS