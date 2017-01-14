Предварительное заседание по делу Сависаара пройдет в середине февраля

Дата публикации: Сегодня, 10:54

Предварительное заседание по делу бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара пройдет в середине февраля.

Харьюский уездный суд проведет заседание в 9 часов 16 февраля, на нем стороны смогут представить ходатайства и будет утвержден график процесса. Процессом будет руководить суд Анне Ребане.

Государственная прокуратура в конце ноября прошлого предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю городского собрания Таллинна, центристу Калеву Калло, а также одному из бывших советников мэрии и пяти предпринимателям.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей.

В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.

Ведущий госпрокурор госпрокуратуры Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в ходе предварительного следствия были объединены три рассматривавшихся уголовных дела, в рамках которых были предъявлены обвинения в совершении преступлений. В рамках уголовного дела для гарантии конфискации арестованы наличные деньги на сумму более 200 000 евро. «Расследование данных эпизодов достигло новой стадии, то есть передачи акта обвинения в суд. Поскольку судебное разбирательство только предстоит, детальное обнародование собранных в рамках дела доказательств и содержания обвинения состоится в зале суда», - сказал Эвестус.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.

Предварительное следствие по делу провел департамент полиции безопасности под руководством госпрокуратуры.

BNS