Предварительное заседание по делу Сависаара пройдет в середине февраля

РеспубликаПредварительное заседание по делу Сависаара пройдет в середине февраля
Предварительное заседание по делу бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара пройдет в середине февраля.
Харьюский уездный суд проведет заседание в 9 часов 16 февраля, на нем стороны смогут представить ходатайства и будет утвержден график процесса. Процессом будет руководить суд Анне Ребане.
Государственная прокуратура в конце ноября прошлого предъявила обвинения мэру Таллинна Эдгару Сависаару, НКО Центристская партия Эстонии, председателю городского собрания Таллинна, центристу Калеву Калло, а также одному из бывших советников мэрии и пяти предпринимателям.
Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.
Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей.
В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.
Ведущий госпрокурор госпрокуратуры Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в ходе предварительного следствия были объединены три рассматривавшихся уголовных дела, в рамках которых были предъявлены обвинения в совершении преступлений. В рамках уголовного дела для гарантии конфискации арестованы наличные деньги на сумму более 200 000 евро. «Расследование данных эпизодов достигло новой стадии, то есть передачи акта обвинения в суд. Поскольку судебное разбирательство только предстоит, детальное обнародование собранных в рамках дела доказательств и содержания обвинения состоится в зале суда», - сказал Эвестус.
Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.
Предварительное следствие по делу провел департамент полиции безопасности под руководством госпрокуратуры.
BNS
Дежурный по городу
Задай вопрос городскому садовнику Нарвы...
9 января состоится инфочас, который проведёт г-жа Людмила Морина....
В мире
В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение...
Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти....
Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны...
В Лос-Анджелесе неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood....
Теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь...
В результате нападения на ночной клуб погибли как минимум 39 человек...
Есть анекдот!
Дед Мороз и подарки...
Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам дрова
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам квартиру в Силламяэ
2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.
Картофель из Пылва от Виктора
Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Ремонт и обслуживание компьютерной техники
Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Листочки на Свадебное дерево
Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.
Слово редактора
И наш активный соавтор - сама Жизнь......
Дорогие друзья! Вот и завершается 2016-й год, год 17-летия нашей газеты....
От редакции
Видео. Челлендж с Пушкина, 20...
Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...
Выбор редакции
Сосед устроил пожар: евроремонта как не бывало...
Пожар в пятиэтажном доме на Уускюла, 9 его жители забыть не могут до сих пор....
Что порадует в новом году, а что будет потерей?...
Депутаты Нарвского городского собрания приняли бюджет города на 2017 год....
Новый глава горсобрания Нарва-Йыэсуу: оппозиция...
Материал обновлен. Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу выбрана Инге Мушкина....