В день памяти перемирия в Освободительной войне вывешены государственные флаги

Дата публикации: Сегодня, 10:02

Во вторник в день памяти перемирия в Освободительной войне все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица вывешивают государственные флаги по всей Эстонии.

Флаги должны быть вывешены не позднее восьми часов утра и спущены на закате, сообщила BNS государственная канцелярия. Не спущенный флаг должен в темное время суток быть подсвечен.

В 10.30 часов 3 января 1920 года наступило перемирие в Освободительной войне после 402 дней военных действий между Эстонией и Советской Россией. Эстония потеряла на войне более 6000 человек, в том числе около 4000 — в результате прямых боевых действий.

BNS