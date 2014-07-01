Казахстан отменил визы для граждан Эстонии

РеспубликаКазахстан отменил визы для граждан Эстонии
Kasahstan.Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS
С 1 января 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности Эстонии.
Также безвизовый режим введен для ОАЭ, Малайзии, Монако и Сингапура, пишет korrespondent.net.
В мае 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, регламентирующий вопросы создания международного финансового центра "Астана", одним из пунктов которого является введение безвизового режима сроком до 30 дней для граждан стран-членов ОЭСР и ряда других развитых государств.
В настоящее время в ОЭСР входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Израиль, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, США, Чили, Эстония, Япония.
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