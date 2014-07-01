В понедельник будут временно недоступны e-maksuamet и e-toll

Дата публикации: Сегодня, 09:44

В понедельник 2 января из-за временного отключения будут недоступны порталы e-maksuamet и e-toll, а также услуги и приложения X-tee, кроме того, будет невозможно подавать запросы в инфосистемы налогово-таможенного департамента.

При пересечении границы придется использовать замещающие таможенные процедуры, которые могут потребовать больше времени. Замещающие процедуры также понадобятся при оформлении акцизных товаров.

Налогово-таможенный департамент просит клиентов помнить об отключении и рекомендует на это время не планировать оформление таможенных или акцизных товаров.

Отключение запланировано в связи с обновлением технической платформы инфосистем департамента.

BNS