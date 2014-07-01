Страховая компания предостерегает об опасностях запуска фейерверков

Дата публикации: Сегодня, 11:34

По статистике If Kindlustus, каждый год фейерверки становятся причинами тяжелых несчастный случаев, в основном причиной является неправильное использование ракет или преждевременный взрыв. Часто увечья, причиненные настигнувшей человека ракетой, являются необратимыми, а влетевшие в окна фейерверки становятся причиной пожаров.

Об этом в переданном BNS пресс-релизе сообщила страховая компания, отметив, что каждый Новый год у клиентов If происходят несчастные случаи с пиротехникой, в основном это повреждения рук и в области лица. Также клиенты страхования жилья сообщали о залетевших в комнату ракетах.

Мужчину, отправившегося в прошлый новогодний вечер смотреть фейерверк на главную площадь одного из эстонских городов, несколькими минутами позже полуночи настигла случайная ракета. Физические повреждения получили грудная клетка и глаз, но поскольку ракета взорвалась у мужчины прямо над головой, то ухудшился и его слух.

По словам управляющего коммуникацией If Kindlustus Райна Порса стоит быть осторожными в людных местах и при необходимости не стесняться призвать к порядку выпившего друга. „ В нетрезвом состоянии чувство опасности часто притупляется и люди готовы брать на себя большие риски. Советую трезвым членам компании следить за использованием пиротехники и при необходимости препятствовать нетрезвому другу запускать ракету из рук или поджигать ее в людных местах“, - добавил Порсс.

Страховая компания напомнила о простых правилах предосторожности - при запуске фейерверка необходимо найти безопасное место вдали от помещений и людей; ракету необходимо закрепить таким образом, чтобы после поджога фитиля она не накренилась; поджигание ракеты в руках очень опасно и часто заканчивается увечьями; для поджигания фитиля достаточно одного человека, остальные должны находиться на безопасном расстоянии

Компания напомнила также, что в прилагающемся к фейерверку руководстве по использованию написаны все необходимые меры безопасности

BNS