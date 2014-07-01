Свен Миксер не считает разумным выставление претензии России

РеспубликаСвен Миксер не считает разумным выставление претензии России
Министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию, которая призвана сделать следующий шаг для выяснения размера ущерба, нанесенного Эстонии в период ее оккупации. Министр иностранных дел Свен Миксер выставление претензии России не считает разумным.
Вопрос о том, надо ли и каким образом требовать компенсацию за нанесенный в период оккупации ущерб, обсуждается с конца 1980-х годов. На прошлой неделе министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию, чтобы разработать рекомендации, каким образом оценивать ущерб, сообщили радионовости ERR.
По словам председателя комиссии Тоомаса Хийо, важно выяснить, какую методику для оценки потерь от оккупации используют другие страны.
"Многие государства подсчитывали ущерб от оккупации и это делали не только страны, но и малые народы, если подумать о всех требованиях коренных народов к бывшим империям. В этом смысле, мировой опыт есть", - сказал Хийо, по словам которого в Латвии, например, комиссия по оценке ущерба от оккупации достигла конкретных результатов: в апреле комиссия объявила, что советская оккупация нанесла Латвии ущерб в 185 млрд евро.
В октябре прошлого года Урмас Рейнсалу вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы подписал меморандум о сотрудничестве, целью которого является разработка единого иска к России о возмещении ущерба.
Бывший в то время премьер-министром Эстонии Таави Рыйвас назвал подписанный Рейнсалу меморандум его личным решением и заявил, что министр юстиции создает ненужный внешнеполитический шум. Также не поддержала выставление иска России и бывшая в то время министром иностранных дел Марина Кальюранд.
По словам нынешнего министра иностранных дел Свена Миксера, внешняя политика Эстонии должна быть последовательной и, следовательно, он разделяет позицию Рыйваса и Кальюранд.
BNS
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