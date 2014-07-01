Врача из Ида-Вирумаа осудили за причинении смерти по неосторожности

Дата публикации: Сегодня, 09:55

Вируский уездный суд в четверг признал врача Кохтла-Ярвеской больницы Игоря Горячева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к году и шести месяцам тюрьмы.

Вируская окружная прокуратура предъявила Горячеву обвинение 31 июля прошлого года. Согласно обвинению, Горячев 24 ноября 2012 года находился на работе в Кохтла-Ярвеской больнице, когда скорая помощь доставила к нему находившегося с тяжелом состоянии 42-летнего мужчину. Врач поставил неправильный диагноз и не госпитализировал больного, а выписал его домой. Поскольку в результате бездействия врача заболевание не было вовремя диагностировано, пациент скончался на следующий день.

Срок в один год и шесть месяцев останется условным, если в течение двухлетнего испытательного срока врач не совершит нового умышленного преступления. Испытательный срок отсчитывается с момента провозглашения вердикта.

В рамках гражданского иска Горячева приговорили к уплате в пользу пострадавшего 406 евро компенсации материального ущерба и 14 190 евро компенсации нематериального ущерба.

Дело рассматривалось в порядке общего судопроизводства, решение пока не вступило в силу.

BNS