Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость

Республика
Яана Тоом вместе с другими евродепутатами встретилась с Асадом

Дата публикации: Сегодня, 09:51

Яана Тоом вместе с другими евродепутатами встретилась с Асадом

Фото с сайта rus.delfi.ee

 

Европарламентарий Яана Тоом вместе с двумя другими евродепутатами и депутатами российской Госдумы в четверг встретилась в Дамаске с президентом Сирии Башаром Аль-Ассадом.

На встрече с Ассадом обсуждали предстоящее перемирие в Сирии, передало российское новостное агентство РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Соведа Федерации Константина Косачева.

Во встрече наряду с Тоом приняли участие избранный в Италии евродепутат Стефано Маулли из крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной и избранный в Латвии Андрей Мамикин из второй по численности фракции социал-демократов и демократов. Тоом является членом фракции либералов.

"Имели возможность обсудить сегодня предстоящее перемирие с президентом Асадом непосредственно в Дамаске, где находимся с делегацией Совета Федерации вместе с тремя депутатами Европарламента, входящими в состав трех крупнейших политгрупп народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония)", — сказал Косачев РИА Новости по телефону, отметив, что в данный момент идет работа всей делегацией на базе Хмеймим. "Соглашение (по перемирию — ред.) важнейшее, по общей оценке", — отметил сенатор.

По словам Косачева, беседа продолжалась более часа и носила исключительно конструктивный и содержательный характер. "Асад решительно высказался в поддержку предпринимаемых Россией совместно с другими странами усилий по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории Сирии", — отметил сенатор.

В опубликованном пресс-службой сирийского президента пресс-релизе заявлено желание Асада способствовать привлечению к договоренностям и страны других регионов, в том числе и западных стран, прежде всего стран ЕС.

Тоом уже совершила в июле нынешнего года поездку в Сирию, где встречалась с президентом Асадом, в этой же делегации была евродепутат от Латвии Татьяна Жданок и испанец Хавьер Соузо Пермуй.

Россия, которой руководит Владимир Путин, намерена разрушить прежние единые позиции западных стран и использует для этого еаропейские радикальные партии и политиков, отметили в четверг, комментируя визит Тоом в Сирию евродепутат Урмас Паэт и председатель комиссии Рийгикогу по зарубежным делам Марко Михкельсон.

 

BNS

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
четыре - три (ответ пишите цифрами)
Ответ:

В мире

Комиссия назвала техническую неисправность причиной...

Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....

0 67 / Подробнее...

Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций...

Трамп считает, что следует оставить споры по поводу предполагаемого взлома....

0 52 / Подробнее...

Наиболее отрицательно к России относятся в Северной Европе...

Наиболее отрицательно к России относятся жители Швеции, Дании и Нидерландов....

0 64 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Почему я не люблю корпоративы?...

Перед началом корпоратива закрепите на шее видеорегистатор....

0 148 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Снежная королева 3. Огонь и лед

(2016) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Ёлки 5

(2016) семейный, комедия

Кредо убийцы

(2016) фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Изгой-один. Звёздные войны: Истории

(2016) фантастика, боевик, приключения, военный

Пассажиры

(2016) фантастика, драма, мелодрама, приключения  

28 Панфиловцев

(2016) военный, драма
Вся афиша кино

Культурная афиша

Новогодний праздник на Петровской площади в Нарве

31 декабря c 6 утра просим не парковать машины на Петровской площади

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам детскую двухъярусную кровать

Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.

Сниму 2-комн. квартиру в Нарве

2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.

Продам автомобиль

Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Требуется

Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

От редакции

Праздник двух газет прошел по-семейному...

В нынешний День читателя нашей команде пришлось серьезно побороться за гостей....

0 737 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

+Галерея. В богадельню пришла новогодняя сказка...

Четверо Дедов Морозов отправились из ТЦ Astri в богадельню....

0 448 / Подробнее...

Видео. Флешмоб "Застывшие студенты" бросает вызов...

Чем ближе волшебное время Рождества, тем больше становится чудес....

0 736 / Подробнее...

Конфликт вокруг музея может закончиться сменой руководителя...

На прошлой неделе в Нарве побывал министр культуры Эстонии Индрек Саар....

0 927 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100