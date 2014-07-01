Яана Тоом вместе с другими евродепутатами встретилась с Асадом

РеспубликаЯана Тоом вместе с другими евродепутатами встретилась с Асадом
Фото с сайта rus.delfi.ee
Европарламентарий Яана Тоом вместе с двумя другими евродепутатами и депутатами российской Госдумы в четверг встретилась в Дамаске с президентом Сирии Башаром Аль-Ассадом.
На встрече с Ассадом обсуждали предстоящее перемирие в Сирии, передало российское новостное агентство РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Соведа Федерации Константина Косачева.
Во встрече наряду с Тоом приняли участие избранный в Италии евродепутат Стефано Маулли из крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной и избранный в Латвии Андрей Мамикин из второй по численности фракции социал-демократов и демократов. Тоом является членом фракции либералов.
"Имели возможность обсудить сегодня предстоящее перемирие с президентом Асадом непосредственно в Дамаске, где находимся с делегацией Совета Федерации вместе с тремя депутатами Европарламента, входящими в состав трех крупнейших политгрупп народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония)", — сказал Косачев РИА Новости по телефону, отметив, что в данный момент идет работа всей делегацией на базе Хмеймим. "Соглашение (по перемирию — ред.) важнейшее, по общей оценке", — отметил сенатор.
По словам Косачева, беседа продолжалась более часа и носила исключительно конструктивный и содержательный характер. "Асад решительно высказался в поддержку предпринимаемых Россией совместно с другими странами усилий по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории Сирии", — отметил сенатор.
В опубликованном пресс-службой сирийского президента пресс-релизе заявлено желание Асада способствовать привлечению к договоренностям и страны других регионов, в том числе и западных стран, прежде всего стран ЕС.
Тоом уже совершила в июле нынешнего года поездку в Сирию, где встречалась с президентом Асадом, в этой же делегации была евродепутат от Латвии Татьяна Жданок и испанец Хавьер Соузо Пермуй.
Россия, которой руководит Владимир Путин, намерена разрушить прежние единые позиции западных стран и использует для этого еаропейские радикальные партии и политиков, отметили в четверг, комментируя визит Тоом в Сирию евродепутат Урмас Паэт и председатель комиссии Рийгикогу по зарубежным делам Марко Михкельсон.
BNS
В мире
Комиссия назвала техническую неисправность причиной...
Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....
Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций...
Трамп считает, что следует оставить споры по поводу предполагаемого взлома....
Наиболее отрицательно к России относятся в Северной Европе...
Наиболее отрицательно к России относятся жители Швеции, Дании и Нидерландов....
Есть анекдот!
Почему я не люблю корпоративы?...
Перед началом корпоратива закрепите на шее видеорегистатор....
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам детскую двухъярусную кровать
Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.
Сниму 2-комн. квартиру в Нарве
2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.
Продам автомобиль
Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Требуется
Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.
От редакции
Праздник двух газет прошел по-семейному...
В нынешний День читателя нашей команде пришлось серьезно побороться за гостей....
Выбор редакции
+Галерея. В богадельню пришла новогодняя сказка...
Четверо Дедов Морозов отправились из ТЦ Astri в богадельню....
Видео. Флешмоб "Застывшие студенты" бросает вызов...
Чем ближе волшебное время Рождества, тем больше становится чудес....
Конфликт вокруг музея может закончиться сменой руководителя...
На прошлой неделе в Нарве побывал министр культуры Эстонии Индрек Саар....