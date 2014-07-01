Яана Тоом вместе с другими евродепутатами встретилась с Асадом

Дата публикации: Сегодня, 09:51

Фото с сайта rus.delfi.ee

Европарламентарий Яана Тоом вместе с двумя другими евродепутатами и депутатами российской Госдумы в четверг встретилась в Дамаске с президентом Сирии Башаром Аль-Ассадом.

На встрече с Ассадом обсуждали предстоящее перемирие в Сирии, передало российское новостное агентство РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Соведа Федерации Константина Косачева.

Во встрече наряду с Тоом приняли участие избранный в Италии евродепутат Стефано Маулли из крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной и избранный в Латвии Андрей Мамикин из второй по численности фракции социал-демократов и демократов. Тоом является членом фракции либералов.

"Имели возможность обсудить сегодня предстоящее перемирие с президентом Асадом непосредственно в Дамаске, где находимся с делегацией Совета Федерации вместе с тремя депутатами Европарламента, входящими в состав трех крупнейших политгрупп народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония)", — сказал Косачев РИА Новости по телефону, отметив, что в данный момент идет работа всей делегацией на базе Хмеймим. "Соглашение (по перемирию — ред.) важнейшее, по общей оценке", — отметил сенатор.

По словам Косачева, беседа продолжалась более часа и носила исключительно конструктивный и содержательный характер. "Асад решительно высказался в поддержку предпринимаемых Россией совместно с другими странами усилий по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории Сирии", — отметил сенатор.

В опубликованном пресс-службой сирийского президента пресс-релизе заявлено желание Асада способствовать привлечению к договоренностям и страны других регионов, в том числе и западных стран, прежде всего стран ЕС.

Тоом уже совершила в июле нынешнего года поездку в Сирию, где встречалась с президентом Асадом, в этой же делегации была евродепутат от Латвии Татьяна Жданок и испанец Хавьер Соузо Пермуй.

Россия, которой руководит Владимир Путин, намерена разрушить прежние единые позиции западных стран и использует для этого еаропейские радикальные партии и политиков, отметили в четверг, комментируя визит Тоом в Сирию евродепутат Урмас Паэт и председатель комиссии Рийгикогу по зарубежным делам Марко Михкельсон.

BNS