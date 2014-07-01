За год больше всего новых членов вступило в Центристскую партию

РеспубликаЗа год больше всего новых членов вступило в Центристскую партию
К концу года среди парламентских партий больше всего членов состоит в Центристской партии, число членов которой выросло за год более всего (на 766 человек), в Союзе Отечества и Res Publica (IRL) за это же время появилось только 12 новых членов, пишет газета Postimees.
На данный момент в Центристской партии, которая уже много лет остается крупнейшей партией, состоят 14 617 человек. 766 вступили в партию в этом году, 287 в прошлом, а 542 в позапрошлом.
За Центристской партией следует Партия реформ, где состоят 12 432 человека. В этом году в партию вступили 108 человек, в прошлом 91, а в 2014 году 305 человек.
На третьем месте по числу членов IRL, где состоят 9177 человек. В то же время, в партию в этом году вступило всего 12 человек. В прошлом году вступили 175 человек, но 163 из них вступили за месяц до последнего конгресса, где выбирали председателя и правление. Из вступивших в 2014 году 254 человек 97 также вступили в партию непосредственно перед внутренними выборами.
По данным регистра НКО и фондов, в Консервативной народной партии (EKRE) состоят 8086 человек, из которых 594 вступили в партию в этом году. Тем самым, EKRE находится на втором месте после Центристской партии по числу новых членов. В прошлом году в партию вступили 359 человек, а в 2014 году, когда EKRE еще не была представлена в Рийгикогу, 100 человек. Всего с весны 2012 года, когда Народный союз стал EKRE, в партию вступило чуть более 1300 новых членов. Более 80 процентов — 6760 человек — состоят в ней с прежнихвремен.
В Социал-демократической партии состоят 5993 человек, 99 из которых вступили в нее в этом году. В прошлом году в нее вступили 80 человек, а в позапрошлом 178 человек.
Наименьшей из парламентских партий является созданная осенью 2014 года Свободная партия, где состоит всего 684 человек. 48 из них вступили в партию в этом году, а 90 в прошлом.
BNS
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