Дата публикации: Сегодня, 09:31

Штормовой ветер в понедельник утром обесточил много домохозяйств.

Как сообщает сетевое предприятие Elektrilevi , больше всего обесточенных клиентов насчитывалось около пяти часов утра - около 1000, к утру ситуация изменилась к лучшему и около 10 часов без тока оставались почти 400 клиентов.

В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многие регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами 18-20 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.

BNS

Число обесточенных из-за ветра домохозяйств выросло

Число обесточенных штормовым ветром домохозяйств в понедельник увеличилось и на 13 часов составило более 2000.

Как сообщает сетевое предприятие Elektrilevi, около пяти часов утра обесточенных клиентов насчитывалось около 1000, затем ситуация изменилась к лучшему и около 10 часов без тока оставались почти 400 клиентов, однако к 13 часам вновь выросло и составило более 2000. Больше всего обесточенных клиентов на Хиумаа - 214.

В понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многие регионам дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-13, на островах и побережье порывами 18-20 м/сек. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.

BNS