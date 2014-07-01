Жители Эстонии считают важнейшими вопросы здравоохранения и социальной безопасности

РеспубликаЖители Эстонии считают важнейшими вопросы здравоохранения и социальной безопасности
Важнейшими из проблем, стоящих перед эстонским государством, жители страны считают вопросы здравоохранения и социальной безопасности — об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного социологической службой Европейского Союза «Евробарометр».
Вопросы здравоохранения и социального обеспечения к числу важнейших для страны отнес 41 процент респондентов.
Следующими по значимости темами были экономическое положение Эстонии (33 процента опрошенных), безработица (24 процента), иммиграция и низкие пенсии (19 процентов), рост цен (18 процентов), тема налогов (11 процентов) и проблемы в системе образования — 8 процентов опрошенных.
По Европейскому Союзу 31 процент опрошенных назвал важнейшей проблемой для своей страны безработицу, 26 процентов — иммиграцию, 19 процентов — экономическое положение, 18 процентов — ситуацию в здравоохранении и социальную защищенность и 15 процентов — рост цен или низкие пенсии.
Участники опроса могли выбрать из списка максимум две проблемы.
«Евробарометр» провел опрос в странах ЕС с 3 по 16 ноября, лично интервьюируя в каждой из стран по тысяче человек.
BNS
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