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Республика
Эстония может начать программу привлечения судов под свой флаг

Дата публикации: Сегодня, 11:21

Эстония может начать программу привлечения судов под свой флаг

 

Эстонское государство может начать реализацию программы действий для привлечения судов под эстонский флаг уже в 2018 году, среди прочего, в планах правительства снизить налоговую нагрузку на сектор судоходства и упростить процедуру регистрации судов, используя, в том числе, и институт электронных резидентов.

Департамент водных путей составлением и развитием плана привлечения судов под эстонский флаг занимался уже более четырех лет. Новая коалиция поставила решение этого вопроса одним из своих приоритетов.

Одной из составных частей программы станет налоговый режим. «С точки зрения конкурентоспособности судоходства самым лучшим будет полностью освободить моряков от налогов, но, поскольку и для моряков важно социальное обеспечение, то надо искать компромисс», - пояснил BNS руководитель проектов по развитию департамента водных путей Ээро Наабер, который также руководит рабочей группой по повышению конкурентоспособности судоходства.

«Здесь надо найти золотую середину, чтобы и конкурентоспособность судоходства не пострадала, и социальная защита моряков была бы обеспечена. Это достаточно тонкая работа», - отметил Наабер. Он добавил, что точные параметры этого налогового режима пока не ясны, поскольку вариантов много.

«Если говорить о налоговых ставках для моряков, то мы имеем в виду подоходный налог, социальный налог и плату за страхование от безработицы, - продолжил специалист департамента. - Социальный налог в определенной форме останется, процентуальный или в какой-либо иной форме. Но уменьшим социальный налог. Уменьшим также подоходный налог, а по поводу платы за страхование от безработицы пока совещаемся», - сказал Наабер.

С точки зрения судовладельцев, по его словам, в первую очередь важен суммарный налоговый расход, поскольку с позиции судовой фирмы важно не какой именно налог платится, а то, сколько в сумме его надо уплатить.

Вторая мера, призванная облегчить привлечение судов под флаг Эстонии — это упрощение процедуры регистрации судов, прежде всего, требований регистрации зафрахтованных судов без экипажей.

Ведомство также предлагает упростить и ускорить процедуру надзора за судами, привлекая для этого уже имеющиеся и работающие современные инфосистемы.

Еще одна тема — смягчение, а то полный отказ от требований к морякам иметь вид на жительство в Эстонии для того, чтобы работать на судне под эстонским флагом, сообщил Наабер.

По его словам, намечаемые меры также должны содействовать повышению общего престижа Эстонского судоходства в мире. Еще один важный компонент — наряду с привлечением судов под флаг Эстонии формирование берегового сектора, который занимается управлением всем мореходством, его обслуживанием на всех уровнях.

Наабер добавил, что участие электронных резидентов в развитии эстонского судоходства не подорвет безопасность — личности электронных резидентов проверяют в департаменте полиции и погранохраны, в Эстонии известно, кто эти люди, где находятся и они всегда доступны, сказал представитель департамента водных путей.

 

BNS

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