В тюрьмах Эстонии состоятся рождественские богослужения

Дата публикации: Сегодня, 11:13

Во всех тюрьмах Эстонии состоятся рождественские богослужения.

В разных тюрьмах на рождественский праздник предполагается разное меню, однако везде оно будет несколько отличаться от будничного, сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь Министерства юстиции .

Например, в Тартуской и Вируской тюрьмах в меню добавят кровяную колбасу и кислую капусту, в Таллиннской — копченые куриные ножки и пипаркоки ",- сообщил пресс-секретарь.

BNS