Закупочная цена на молоко за год выросла на 25,7 процента

Дата публикации: Сегодня, 12:03

По данным департамента статистики, закупочная цена на молоко составила в ноябре 296,12 евро за тонну, что на 25,7 процента выше, чем годом раньше в тот же период.

Закупки молока снизились за год на 5 процентов до 54 600 тонн.

По сравнению с октябрем в ноябре закупки молока снизились 3,4 процента, а закупочная цена выросла на 12,2 процента.

Закупки молока элитных сортов сократились за год на 2,7 процентов до 36 200 тонн, высшего сорта - на 9,9 процента до 18200 тонн, закупки молока первого сорта остались на том же уровне в 100 тонн.

Среднее содержание жира в молоке в ноябре составляло 4,1 процента, белка 3,5 процента.

Молокоперерабатывающие предприятия произвели в ноябре 8400 тонн питьевого молока, что на 2,4 процента больше, чем годом раньше, производство сливок выросло на 16,7 процента до 2100 тонн, а кислого молока осталось на том же уровне в 3100 тонн.

В ноябре также было произведено 300 тонн сливочного масла и 3700 тонн сыра, производство сливочного масла снизилось на четверть, а сыра выросло на 5,7 процента.

BNS