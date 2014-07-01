Военнослужащие Сил обороны будут отпущены в рождественский и новогодний отпуска

Дата публикации: Сегодня, 11:51

Военнослужащие срочной службы Сил обороны будут отпущены в рождественский и новогодний отпуска, а тем, кто останется на службе, будет предложен праздничный обед. По возможности будут также организованы богослужения и организованы походы в театр или кино.

Силы обороны направят на праздники в отпуска так много военнослужащих, как это будет возможно , сообщил BNS пресс-секретарь главного штаба Сил обороны, командование подразделений определит начало и конец отпусков. Небольшие праздничные мероприятия будут организованы на военных кораблях и в частях, военнослужащие получат в подарок сладости.

22 декабря военнослужащие батальона связи смогут принять участие в рождественском богослужении в Таллиннской католической церкви или в благотворительном мероприятии в церкви Олевисте, а 23 декабря в первой половине дня предстоит рождественская трапеза, праздничный стол предусмотрен также 24 и 31 декабря .

В пехотном батальоне Куперьянова в рождественские и новогодние дни военнослужащие смогут пожеланию посетить богослужения или пойти в кино, меню в эти дни тоже не будет особенным - кровяная колбаса, кислая капуста, свиное жаркое и пирожные.

Для кадетов высшей военной школы рождественские празднования уже состоялись — по традиции ежегодно здесь проходят рождественские обеды.

BNS