Военнослужащие Сил обороны будут отпущены в рождественский и новогодний отпуска

РеспубликаВоеннослужащие Сил обороны будут отпущены в рождественский и новогодний отпуска
Военнослужащие срочной службы Сил обороны будут отпущены в рождественский и новогодний отпуска, а тем, кто останется на службе, будет предложен праздничный обед. По возможности будут также организованы богослужения и организованы походы в театр или кино.
Силы обороны направят на праздники в отпуска так много военнослужащих, как это будет возможно , сообщил BNS пресс-секретарь главного штаба Сил обороны, командование подразделений определит начало и конец отпусков. Небольшие праздничные мероприятия будут организованы на военных кораблях и в частях, военнослужащие получат в подарок сладости.
22 декабря военнослужащие батальона связи смогут принять участие в рождественском богослужении в Таллиннской католической церкви или в благотворительном мероприятии в церкви Олевисте, а 23 декабря в первой половине дня предстоит рождественская трапеза, праздничный стол предусмотрен также 24 и 31 декабря .
В пехотном батальоне Куперьянова в рождественские и новогодние дни военнослужащие смогут пожеланию посетить богослужения или пойти в кино, меню в эти дни тоже не будет особенным - кровяная колбаса, кислая капуста, свиное жаркое и пирожные.
Для кадетов высшей военной школы рождественские празднования уже состоялись — по традиции ежегодно здесь проходят рождественские обеды.
BNS
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