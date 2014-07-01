В этом году россияне крайне заинтересованы в поездках в Эстонию

Дата публикации: Сегодня, 11:41

Оператор железнодорожного сообщения Таллинн-Москва AS Go Rail продал все билеты на предстоящие рождественские и новогодние праздники и надеется вывести на линию дополнительные вагоны.

«К счастью, россияне очень заинтересованы. Больше, чем в прошлом году», - сказал BNS председатель правления Go Rail Алар Пинсель. По его словам, на данный момент проданы все места и фирма постарается для обслуживания спроса на новогодние праздники вывести на линию дополнительные вагоны.

С 23 декабря 2016 года до 9 января 2017 года на линии Таллинн-Москва-Таллинн действует временное праздничное расписание. В этот период поезд будет выходить с Балтийского вокзала в Таллинне на 40 минут раньше обычного, в 15.30, из Тапа в 16.26, из Йыхви в 17.24 и из Нарвы в 18.40. Из Ивангорода поезд будет выходить в 20.50 по московскому времени.

В декабре прошлого года фирма Go Rail продала около 10 000 билетов Таллнн-Петербург-Москва, что в два с половиной раза больше по сравнению с декабрем 2014 года.

BNS