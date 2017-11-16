Берлускони через суд добился от бывшей жены возврата 60 млн евро алиментов

ОкрошкаБерлускони через суд добился от бывшей жены возврата 60 млн евро алиментов
Миланский суд встал на сторону бывшего премьера страны Сильвио Берлускони, который обжаловал решение о выплате алиментов бывшей жене Веронике Ларио. Политик ежемесячно выплачивал экс-супруге 1,4 млн евро. Теперь он получил право требовать от нее возврата 60 млн евро.
Согласно решению апелляционного суда, Ларио должна будет вернуть Берлускони алименты, полученные ею с марта 2014 года. Суд пришел к выводу, что начиная с этого периода бывшая жена премьера была в состоянии обеспечивать себя самостоятельно, пишет The Local.
Издание отмечает, что Берлускони воспользовался недавно принятым в Италии порядком начисления алиментов, оговаривающим, что бывшие мужья и жены не вправе претендовать на тот же уровень жизни, который имели в браке. Кроме того, Верховный суд страны распорядился рассчитывать алименты исходя из того, может ли бывший супруг обеспечивать себя самостоятельно.
Так, адвокаты Берлускони доказывали в апелляционной инстанции, что Вероника Ларио получила при разводе 16 млн евро, а также владеет ювелирным бизнесом и компанией по продаже недвижимости, а значит, может сама себя обеспечить. Юристы указали суду на тот факт, что ликвидные активы Ларио обеспечивают ей экономическую независимость в виде дохода не менее 1000 евро в месяц.
Сильвио Берлусони познакомился с 23-летней Вероникой Ларио (урожденная Мириам Бартолини) в 1980 году, увидев ее на сцене миланского театра "Манзони" в комедии Кроммелинка "Великолепный рогоносец". Будущая жена политика в одной из сцен появлялась обнаженной. Официальный брак пара заключила только спустя 10 лет, когда Берлускони развелся со своей первой женой. К тому времени у них уже было трое детей, еще двое родились у Берлускони в первом браке. На память о сценическом прошлом Бартолини приняла в качестве официального имени свой псевдоним - Вероника Ларио.
Впервые о разводе Вероника Ларио заговорила в 2008 году, причем призналась, что обдумывает этот шаг последние 10 лет. Тогда она подвергла своего супруга критике за включение молоденьких "смазливых субреток" из шоу-бизнеса в списки кандидатов от своей партии на выборах. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Ларио, стало присутствие Берлускони 26 апреля 2009 года на праздновании 18-летия неаполитанки Ноеми Летиции, которая нежно называла престарелого политика "папи". Девушка сообщила журналистам, что часто видится с Берлускони, навещая его в Риме и Милане, и он подарил ей золотое ожерелье с бриллиантами.
Именно этот эпизод, о котором написали многие газеты, стал "началом конца" семейной жизни Берлускони и Ларио. Берлускони отрицал близкие отношения с Летицией, но при этом путался в показаниях об обстоятельствах первой встречи с ней.
Затем Ларио добилась публичных извинений от Берлускони за то, что он на церемонии вручения премий в области телевидения шумно высказал восхищение эротической моделью Марой Карфаньей, сказав, что немедленно женился бы на ней, если бы имел возможность это сделать. Известная своим пышным бюстом Карфанья работала у него в правительстве министром равных возможностей.
Во время бракоразводного процесса Ларио возлагала всю вину в распаде брака на мужа. Представители Берлускони намекали на то, что Ларио тоже изменяла ему с телохранителем, но эти утверждения не были доказаны.
В 2013 году суд города Монца (место рождения Ларио) обязал Берлускони выплачивать матери его троих детей по 3 млн евро в месяц. Обозленный политик обозвал судей феминистками и коммунистками и обжаловал это решение. В 2015 году сумма выплат была снижена до 1,4 млн евро в месяц.
В настоящее время экс-премьер Италии женат в третий раз - на бывшей королеве красоты Франческе Паскале, которая младше его на 50 лет. Девушка возглавляла клуб фанатов политика и прославилась тем, что на собранные пожертвования наняла самолет, который летал над побережьем страны с плакатом "Сильвио, мне тебя не хватает".
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