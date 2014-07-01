«Мы не были друзьями»: что происходило за кадром «Секса в большом городе»?

Дата публикации: Сегодня, 12:47

Недавно продюсеры третьей части «Секса в большом городе» объявили, что сьемки фильма отменены по причине отказа Ким Кэттролл. Позже выяснилось, что актриса поставила киностудии условие: она согласится снова перевоплотиться в роковую Саманту, если Warner Bros. будут работать над ее собственным проектом. Киностудия сочла проект бесперспективным и отменила съемки, ведь «Секс в большом городе» с тремя героинями невозможен.

«Я разочарована. У нас был красивый, смешной, душераздирающий и при этом радостный сценарий. Жутко расстраивает, что мы не можем рассказать эту историю, поскольку работа над проектом была заморожена из-за требований Ким Кэттролл к киностудии Warner Bros», - высказалась в сторону Ким Сара Джессика Паркер, что спровоцировало новую ссору между ними.

В ответ на это Кэттролл заявила: дело не только в том, что ее не устраивают условия, просто она и так слишком многим пожертвовала ради сериала – в том числе, личной жизнью. Также она призналась, что никогда не дружила с коллегами по съемочной площадке.

«Мы никогда не были друзьями. Мы были коллегами. И это гораздо лучше, потому что вы четко разграничиваете профессиональное и личное. Когда сериал закончился, мы перестали видеться. У них у всех были дети, я была на 10 лет старше, к тому же после завершения съемок я стала редко бывать в Нью-Йорке. Единственное, что нас связывало, — это сериал. Но он закончился. Неприятно, что сейчас никому из них не придет в голову просто позвонить и спросить, как дела».

После заявления Кэттролл в сети разгорелись обсуждения на тему того, какие отношения на самом деле связывали экранных подруг, и что происходило за кадром.

Когда проект только начался, Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Синтия Никсон и Кристен Дэвис действительно неплохо ладили – возможно, именно взаимопонимание, партнерские отношения и, безусловно, профессионализм помогли им создать видимость крепкой дружбы на экране. Но во время съемок второго сезона Паркер стала одним из со-продюсеров сериала и ее гонорар увеличился, что очень не понравилось Кэттролл. И хотя она неоднократно собиралась покинуть проект, в конце концов приняла условия продюсеров.

Лишь экранная дружба Кэрри и Миранды перенеслась в реальную жизнь: к слову, Паркер и Никсон до сих пор очень близки – недавно они даже вместе посетили премьеру нового проекта продюсера «Секса в большом городе» Майкла Патрика Кинга. Сара Джессика неоднократно говорила, что только в компании Синтии она чувствует себя комфортно.

Однако кое-что все-таки объединяло Ким, Сару Джессику и Синтию – они никак не могли найти общий язык с Кристин Дэвис. Все потому, что скромная и ранимая Шарлотта в реальной жизни вела себя как Саманта. Дэвис привлекала к себе внимание известных мужчин, заводила многочисленные романы на съемочной площадке и попадала на первые страницы таблоидов. К тому же у нее были проблемы с алкоголем, из-за чего съемки неоднократно срывались, - так что страсти на съемочной площадке разгорались нешуточные.

Впрочем, конфликты, которые возникали на протяжении съемок, актрисы никогда не выносили за стены киностудии. И, как утверждают источники, близкие к киноподругам, все то, что известно сегодня – лишь мелочи, на самом деле, сериал несколько раз был на грани срыва. И все же история четырех подруг до сих пор остается настольной книгой для женщин любого возраста, а сериал так же актуален, как и 10 лет назад.

elle.ru