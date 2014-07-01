АнекдотыПриходят к мужику в гости приятели
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Приходят к мужику в гости приятели. По дому сломя голову носится кот. Приятели спрашивают:
— Почему твой кот так бегает?
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- Можно сегодня уйти с работы на несколько минут раньше?
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- Доктор я болен?
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Ночью муж никак не может уснуть и мешает спать жене. Она недовольно ворчит:
— Почему ты все время крутишься?
— Жизнь такая, — вздыхает муж, — надо крутиться...
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***
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— Жизнь — забавная штука.
— Одно слово, произнесенное перед алтарем — и ты женат.
— Одно слово, произнесенное во сне — и ты разведен.
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***
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Холостяк говорит своему другу:
— Женщины хуже разбойников!
— Но почему?
— Потому, что разбойник требует кошелек или жизнь, а женщины и то и другое.
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Приходят к мужику в гости приятели...
Приходят к мужику в гости приятели. По дому сломя голову носится кот....
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