Умерла дочь Людмилы Гурченко

Дата публикации: Сегодня, 11:47

Стало известно о том, что скончалась дочь Людмилы Гурченко Мария Королева. Женщина умерла на 59-м году жизни. Отцом Марии был сценарист Борис Андроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка.

Как стало известно, последние несколько дней Мария Королева чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу. Однако у женщины не получилось дойти до поликлиники: дочь Людмилы Марковны скончалась в подъезде. Тело Марии обнаружила ее дочь, вызвавшая скорую помощь. Врачи констатировали смерть Королевой.

Позднее появились другие данные: в СМИ сообщили о том, что Мария упала во время прогулки на глазах у родственников. Близкие Королевой решили, что у нее случился инсульт.

На протяжении длительного периода времени Мария Королева не могла найти общий язык с последним мужем Людмилы Гурченко, продюсером Сергеем Сениным. Однако близким знаменитой певицы все же удалось найти общий язык.