11 фактов о вине, которые нужно знать, прежде чем сделать еще один глоток

Дата публикации: Сегодня, 10:59

Любители вина могут говорить о нем часами – и это неудивительно: винная индустрия таит в себе много интересных историй, которые приятно обсудить за бокалом красного сухого.

1. СУЩЕСТВУЮТ ДАМСКИЕ СУМКИ С КАРМАНОМ ДЛЯ ВИНА

Например, такую можно купить на Amazon: в ней есть отсек, куда можно налить до полутора литров вина, и небольшой кармашек, через который его удобно наливать в бокал. Отличный способ начать вечеринку еще по дороге на нее.

2. ВИННЫЙ АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ

Открывая каждый день один кармашек такого календаря, можно дегустировать разные вина и считать дни до Рождества и Нового года.

3. МОЖНО КУПИТЬ БИЛЕТ НА ВИННЫЙ ПОЕЗД

Он курсирует в США по маршруту долина Напа – остров Святой Елены. На всех остановках, конечно же, происходят дегустации.

4. ВИНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНО ДЛЯ МОЗГА

Исследование, опубликованное в прошлом году в издании Frontiers in Human Neuroscience, выявило, что у сомелье более крупная часть мозга, отвечающая за распознавания запахов. А в 2014 году ученые заявили, что умеренное потребление вина уменьшает риск снижения познавательной способности.

5. ВИНО ХОРОШО ВЛИЯЕТ НА ТАЛИЮ

Да, этот напиток калорийный, но те, кто пьет вино в умеренных количествах, меньше склонны к ожирению, заявляют исследователи.

6. ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ВИН МИРА СТОИТ ВСЕГО 9 ДОЛЛАРОВ (ОКОЛО 500 РУБЛЕЙ)

Бутылка розового вина Côtes de Provence Rosé – серебряный призер Международного конкурса вин (что-то вроде «Оскара» для виноделов).

7. ВИНО ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Таким образом, жидкость приливает к пробке, удерживая ее от высыхания.

8. ВИНО МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПИТЬ, НО И ЕСТЬ

Вот рецепт так называемых винных пирожных: залейте клюкву стаканом (или двумя) красного вина, перемешайте муку, шоколад, яйца и масло. Соедините все ингридиенты и залейте форму для выпечки. Запекайте в духовке в течение 50 минут.

9. БОКАЛЫ НЕ НУЖНО ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Ставьте их в шкаф в обычном положении. Ободок – самая тонкая часть бокала, не нужно создавать на него лишнего давления.

10. НОСОК ДЛЯ ВИНА – ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ КАМИНА

Тут и аромат на весь дом, и новогоднее настроение в одном флаконе. То есть в носке. Продается на Amazon всего за 20 долларов (около тысячи рублей).

11. САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ СОРТ ВИНОГРАДА ДЛЯ ВИНА – ШАРДОНЕ

За ним следуют Каберне Совиньон, Пино Гриджио, Мерло и Пино Нуар.