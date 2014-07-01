В публичных сетях Wi-Fi опасно переводить деньги

Дата публикации: Сегодня, 16:36

Tele 2 выпустила список рекомендаций, чем можно, а чем нельзя заниматься в публичных сетях Wi-Fi. Менеджер Tele 2 Алена Яковлева поясняет: опасно переводить деньги, пользоваться почтой, пересылать конфиденциальную информацию, секретные файлы и документы. Через общественный Wi-Fi у вас даже могут украсть адрес почты или аккаунт в соцсетях.



VPN – это виртуальная приватная сеть, мобильные приложения с этой технологией можно найти как бесплатные, так и платные. Последние использовать предпочтительнее, особенно, если речь идет об отправке действительно секретных данных. Что же касается домашнего Wi-Fi, то не лишним будет менять для профилактики имя сети и пароль, а также отключать роутер на время длительных поездок.



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