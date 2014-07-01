Шишки в качестве мульчи выступят в роли защиты

Дата публикации: Сегодня, 16:25

В зимнее время мульча выступает в роли защиты земли, а вместе с ней и корней растений от холода. Почва не промерзает так резко и глубоко, если она щедро укутана покрывалом из мульчи. А еще мульча защищает землю от вымывания из нее питательных веществ. Особенно такая защита почве нужна в весеннее время года.

Если у вас есть поблизости источник шишек, то грех не воспользоваться такой возможностью. Шишки отлично подходят для мульчи. Они еще больше защищают землю от жарких лучей солнца летом, еще больше укрывают плотным шаром почву зимой, и при этом мульча из шишек не становится преградой для качественного полива растений. Слой мульчи пропускает влагу без каких либо задержек, а вот в земле уже удерживает ее надежно, не давая возможности воде быстро испаряться. Таким образом, эффективность полива вырастает в несколько раз.

В то же время шишки становятся отличным барьером от роста сорняков. Если перед зимой, то есть как раз сейчас, укрыть приствольные круги деревьев, землю под кустарниками и прочие места мульчей из шишек, то вполне вероятно, что большая часть сорняков, так и не увидев свет весной, не сможет пробиться на поверхность.

Мульча из шишек уникальна тем, что она всегда остается замечательным продуваемым барьером, то есть не ограничивает дыхание почвы. Воздух спокойно проникает в неровные структуры шишек, в то же время от прямых солнечных лучей эта же структура отлично защищает землю. Просто прогуляйтесь в сосновом лесу и вы увидите, что на земле возле деревьев, где почва усеяна иголками и шишками, травы практически не найти. Сорнякам здесь не место. В то же время копните глубже, как говорится, и вы увидите, какая превосходная тут почва.

Не забывайте, что мульча будет оригинально выглядеть в саду, так что запасайтесь шишками. Сначала вам будут благодарны растения, а затем уже и вы им, когда культуры преподнесут щедрый и здоровый урожай.

Источник: yutnidom.blogspot.com.ee