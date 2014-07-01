Укрытие растений на зиму

Отдохни / В саду и домаУкрытие растений на зиму
В последние годы зимы пугают не столько морозами и метелями, сколько своей непредсказуемостью. Растения страдают не только от сильных заморозков, но и от резких перепадов температуры, излишней влажности, зимних ветров и солнечных ожогов (да, именно зимой).
О лучшем универсальном укрытии позаботилась природа – это снег. Поэтому в первую очередь нужно сделать все, чтобы задержать его на участке, не дать ветру смести белое покрывало (для этого в нужных местах заранее оставляют спиленные ветки). Особенно важно удержать первый снег – чаще всего посадки страдают от морозов именно в начале зимы. А потом достаточно подбрасывать снег с дорожек на те растения, которым это больше всего необходимо.
Надеяться только на снег не приходится. Доски, деревянные ящики подойдут для изготовления каркасов. Пригодятся толь, рубероид, мешковина, лутрасил. В качестве укрывных материалов используют торф, опилки, стружки, шишки, перегной, лапник и сухой древесный лист. А вот солому и сухую траву лучше не применять – они привлекут мышей.
К сожалению, устраивать укрытия заранее, в хорошую теплую погоду (как это удобно нам) нельзя – преждевременно укрытые растения будут выпревать. Нужно дождаться заморозков (5–7°С) и промерзания почвы на глубину 3–5 см.
В первый год жизни укрытия могут требовать и вполне зимостойкие культуры: саженцы яблонь на холмиках, молодые плантации земляники, даже сирень и девичий виноград (укройте их, если есть сомнения, что они успели хорошо укорениться).
На наших участках появилось много теплолюбивых растений, которые без защиты не способны пережить наши зимы. Побеги таких красивоцветущих кустарников, как вейгела, сортовой чубушник, декоративных сортов форзиции пригибают к земле и засыпают снегом, так же поступают с актинидией, жимолостью-каприфолью. Нуждаются в «утеплении» клематисы, цветущие на побегах прошлого года. Для древовидного пиона и самшита приходится сооружать «домик» из рубероида, предварительно стянув ветви шпагатом и замотав несколькими слоями мешковины.
Гиацинты, крокусы, крупноцветковые нарциссы, рябчики, восточные лилии после наступления зимних холодов просто мульчируют торфом. Чтобы сортовые бородатые ирисы гарантированно перезимовали, их корневища лучше прикрыть землей и сухим листом. Корневища японских ирисов укрывают слоем торфа (компоста, сухих листьев) толщиной не менее 10 см. Эти ирисы чаще не вымерзают, а гибнут от излишней влажности, поэтому Источник: www.supersadovnik.ru
В мире
Теракт в Нью-Йорке...
В Нью-Йорке в результате теракта погибли люди....
ВИДЕО. На Германию обрушился ураган...
В Гамбурге и Берлине объявлено чрезвычайное положение из-за непогоды....
Есть анекдот!
Беседуют две подруги: - Дорогая, а почему ты...
Беседуют две подруги: — Дорогая, а почему ты называешь своего мужа 'кот учёный'?...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Сдам 3-комн. квартиру
СРОЧНО! 3-комнатная квартира в центре города (Пушкина, 15) старый фонд, на длительный срок, квартплата + 80 евро. Тел.: 55918832.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
Остановок могло бы быть и побольше...
Передвижение по городу для пожилых людей стало представлять ощутимую сложность....
Не все реновации вызывают овации. Почему?...
Внимательными на дороге нужно быть всем — и пешеходам, и водителям....
+ Галерея. Богадельня, продлевающая жизнь...
День открытых дверей в действующей при церкви богадельне. ...