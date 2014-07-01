Укрытие растений на зиму

Дата публикации: Сегодня, 16:13

В последние годы зимы пугают не столько морозами и метелями, сколько своей непредсказуемостью. Растения страдают не только от сильных заморозков, но и от резких перепадов температуры, излишней влажности, зимних ветров и солнечных ожогов (да, именно зимой).

О лучшем универсальном укрытии позаботилась природа – это снег. Поэтому в первую очередь нужно сделать все, чтобы задержать его на участке, не дать ветру смести белое покрывало (для этого в нужных местах заранее оставляют спиленные ветки). Особенно важно удержать первый снег – чаще всего посадки страдают от морозов именно в начале зимы. А потом достаточно подбрасывать снег с дорожек на те растения, которым это больше всего необходимо.

Надеяться только на снег не приходится. Доски, деревянные ящики подойдут для изготовления каркасов. Пригодятся толь, рубероид, мешковина, лутрасил. В качестве укрывных материалов используют торф, опилки, стружки, шишки, перегной, лапник и сухой древесный лист. А вот солому и сухую траву лучше не применять – они привлекут мышей.

К сожалению, устраивать укрытия заранее, в хорошую теплую погоду (как это удобно нам) нельзя – преждевременно укрытые растения будут выпревать. Нужно дождаться заморозков (5–7°С) и промерзания почвы на глубину 3–5 см.

В первый год жизни укрытия могут требовать и вполне зимостойкие культуры: саженцы яблонь на холмиках, молодые плантации земляники, даже сирень и девичий виноград (укройте их, если есть сомнения, что они успели хорошо укорениться).

На наших участках появилось много теплолюбивых растений, которые без защиты не способны пережить наши зимы. Побеги таких красивоцветущих кустарников, как вейгела, сортовой чубушник, декоративных сортов форзиции пригибают к земле и засыпают снегом, так же поступают с актинидией, жимолостью-каприфолью. Нуждаются в «утеплении» клематисы, цветущие на побегах прошлого года. Для древовидного пиона и самшита приходится сооружать «домик» из рубероида, предварительно стянув ветви шпагатом и замотав несколькими слоями мешковины.

Гиацинты, крокусы, крупноцветковые нарциссы, рябчики, восточные лилии после наступления зимних холодов просто мульчируют торфом. Чтобы сортовые бородатые ирисы гарантированно перезимовали, их корневища лучше прикрыть землей и сухим листом. Корневища японских ирисов укрывают слоем торфа (компоста, сухих листьев) толщиной не менее 10 см. Эти ирисы чаще не вымерзают, а гибнут от излишней влажности, поэтому Источник: www.supersadovnik.ru



