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Отдохни / Гороскоп
Звезды говорят

Дата публикации: Сегодня, 14:30

Гороскоп на неделю 01.11-08.11

 Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов появится шанс осуществить планы, которые вы строили раньше, и вы его не упустите. Ситуация может складываться непросто, но вам удастся сохранить спокойствие, не растеряться, не допустить ошибок. Порой дел так много, что каждая минута на счету, и на отдых совершенно не остается времени. Однако важно все же делать паузы, иначе вы рискуете заболеть просто из-за переутомления.

 Телец (21.04 - 21.05)

 Это благоприятная неделя. Появляются новые идеи, а отношение к привычным вещам и событиям меняется – значит, наступил подходящий момент для того, чтобы что-то изменить в жизни. Сейчас вы не переоцениваете свои силы, чего можете добиться, а что пока остается невозможным. Это значит, что не будет ни напрасных надежд, ни потерь.

 Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы, если вы не хотите, чтобы эта неделя прошла бесполезно, старайтесь ничего не откладывать. Ждать благоприятного момента бессмысленно, нужно действовать немедленно, даже если кажется, что обстоятельства против вас. Не исключено, что в первой половине недели решатся какие-то важные финансовые проблемы, и вы почувствуете себя гораздо увереннее.

 Рак (22.06 - 22.07)

Раки, не все так плохо, как порой кажется. Почаще напоминайте себе об этом, старайтесь взглянуть на происходящее оптимистично – и вы увидите возможности. Трудности и проблемы действительно не исключены, но впадать из-за них в уныние не стоит. Вам нужны лишь настойчивость и немного везения.

 Лев (23.07 - 23.08)

Львам очень пригодится опыт, полученный раньше: благодаря ему вы не совершите ошибок, поведете себя правильно в неоднозначной ситуации. Возможны приятные неожиданности, сюрпризы. Однако серьезные перемены к лучшему будут вероятны лишь в одном случае: если вы приложите максимум усилий для достижения цели.

 Дева (24.08 - 23.09)

Благоприятная неделя. В делах вам сопутствует удача. Можно ставить перед собой высокие цели, браться за смелые проекты; у вас многое получается. Хорошо складываются личные отношения, вы легко находите общий язык с близкими, наслаждаетесь встречами с любимым человеком, не забываете радовать друзей. Неприятные моменты возможны в начале недели, но речь в данном случае идет лишь о каких-то мелких проблемах.

 Весы (24.09 - 23.10)

У Весов подходящее время для того, чтобы наладить отношения с окружающими, восстановить какие-то старые связи, важные для вас. Появляется возможность решить вопросы, которые долго не давали покоя, поставить финальные точки в делах, отнимавших много сил. Не исключены удачные совпадения, предложения, от которых не захочется отказываться.

 Скорпион (24.10 - 22.11)

Беспокойная и про-тиворечивая. Впрочем, вы едва ли станете жаловаться, напротив, будете рады тому, что события развиваются стремительно, ситуация быстро меняется, а скучать некогда. Вам удается не только быстро переключаться с одного дела на другое, но и доводить до конца все, что было начато. Союзники будут удивляться вашей расторопности, конкуренты не смогут за вами угнаться.

 Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов ждет сложная неделя. С нее может начаться период непростых испытаний, достойно пройдя которые, вы сделаете свою жизнь гораздо интересней, станете по-другому смотреть на многие вещи. Сейчас очень важна осознанность; нужно не плыть по течению, не идти на поводу у людей и событий. Если вы хорошо понимаете, что и зачем делаете, шансы добиться успеха возрастают.

 Козерог (22.12 - 20.01)

Вероятны важные события, заметные перемены в жизни. Вы понимаете, что нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас, и стараетесь не тратить время на пустые мечты о будущем. Стоит обратить внимание на свои привычки: сейчас самое время отказаться от тех из них, которые мешают двигаться вперед.

 Водолей (21.01 - 20.02)

Начало недели удачно. Воспользуйтесь этим, чтобы сделать что-то важное и полезное, решить вопросы, которые долго не давали покоя. Действуйте решительно и быстро, не откладывайте осуществление задуманного. Хорошо, если близкие друзья будут осведомлены о ваших планах; вы получите отличные советы и свое- временную помощь, не останетесь наедине с проблемами.

 Рыбы (21.02 - 20.03)

Затруднения в делах могут возникать чаще, чем обычно. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, приходится часто менять планы. Помните: пока вы не сидите сложа руки, а действуете, успех возможен. Ваш энтузиазм не оставляет окружающих равнодушными, будет шанс найти союзников, единомышленников.



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