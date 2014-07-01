Новый проект для наших читателей: "Место встречи". Первый выпуск

Слово редактораНовый проект для наших читателей: "Место встречи". Первый выпуск
Дорогие друзья!
В прошлом номере нашей газеты стартовал проект «Важно знать», благодаря которому вы сможете лучше ориентироваться в вопросах повседневной жизни.
А сегодня мы представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи». Он тоже будет появляться 1 раз в месяц, но уже с другими целями — помочь вам лучше представлять картину жизни нашей страны, разбираться в глубинных процессах, распространяющихся на все общество, но касающихся каждого из нас.
В этом нам помогут гости редакции — ими будут ключевые персоны одной из сфер жизни Эстонии, а также лидеры общественного мнения и другие авторитетные люди. При этом упор мы сделаем на аналитические материалы: интервью, комментарий, опрос.
На одной из страниц будет размещен материал под постоянной рубрикой «Топ-3», где журналист экстра-класса Виталий Белобровцев выберет 3 самых важных, на его взгляд, события текущего месяца и прокомментирует их.
Будет опрос «Два мнения» (см. ниже), который отразит 2 различающиеся позиции по одному важному для общества вопросу. Так что у вас будет возможность выработать собственное отношение к происходящему, увидев его в разных ракурсах. Вы и сами можете стать нашим автором. Для этого мы открываем рубрику «Свободный микрофон».
Остается добавить, что оба наших творческих эксперимента стали возможны благодаря тому, что наши проекты поддержал фонд Совета министров Северных стран в ходе проведенного им конкурса идей.
Нам будет интересно их осуществить. Надеемся, интересно и полезно будет и вам!
Татьяна Завьялова, руководитель проекта.
Читайте в первом выпуске:
Возможность или право выбирать
Райво Варе - о том, как и сколько Эстония должна работать и когда эстоноземельцы разбогатеют
В мире
+ВИДЕО. У берегов Швеции спасли россиянина...
Мужчина выложил мхом на земле HELP, чтобы его заметили....
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую...
ВВС США впервые с 1991 года начинают приводить свои ядерные бомбардировщики B-52 в боевую...
Есть анекдот!
Как любая женщина я, конечно, хочу новое платье...
- Как любая женщина я, конечно, хочу новое платье. Но еще больше я хочу влезть в старое....
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Сдам 3-комн. квартиру
СРОЧНО! 3-комнатная квартира в центре города (Пушкина, 15) старый фонд, на длительный срок, квартплата + 80 евро. Тел.: 55918832.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Важно знать". Первый...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
+ Галерея. Богадельня, продлевающая жизнь...
День открытых дверей в действующей при церкви богадельне. ...
«Охота за умами» ищет эффективные идеи и предприимчивых...
По всей Эстонской Республике, а значит, и в Нарве, объявлена «Охота за Умами»...
По 100 миллионов от государства: лучше не на танки, а на...
В ЦК "Женева" состоялась конференция под названием « Будущее Нарвы и...