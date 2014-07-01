Новый проект для наших читателей: "Место встречи". Первый выпуск

Дата публикации: Сегодня, 09:22

Дорогие друзья!

В прошлом номере нашей газеты стартовал проект «Важно знать», благодаря которому вы сможете лучше ориентироваться в вопросах повседневной жизни.

А сегодня мы представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи». Он тоже будет появляться 1 раз в месяц, но уже с другими целями — помочь вам лучше представлять картину жизни нашей страны, разбираться в глубинных процессах, распространяющихся на все общество, но касающихся каждого из нас.

В этом нам помогут гости редакции — ими будут ключевые персоны одной из сфер жизни Эстонии, а также лидеры общественного мнения и другие авторитетные люди. При этом упор мы сделаем на аналитические материалы: интервью, комментарий, опрос.

На одной из страниц будет размещен материал под постоянной рубрикой «Топ-3», где журналист экстра-класса Виталий Белобровцев выберет 3 самых важных, на его взгляд, события текущего месяца и прокомментирует их.

Будет опрос «Два мнения» (см. ниже), который отразит 2 различающиеся позиции по одному важному для общества вопросу. Так что у вас будет возможность выработать собственное отношение к происходящему, увидев его в разных ракурсах. Вы и сами можете стать нашим автором. Для этого мы открываем рубрику «Свободный микрофон».

Остается добавить, что оба наших творческих эксперимента стали возможны благодаря тому, что наши проекты поддержал фонд Совета министров Северных стран в ходе проведенного им конкурса идей.

Нам будет интересно их осуществить. Надеемся, интересно и полезно будет и вам!

Татьяна Завьялова, руководитель проекта.

Читайте в первом выпуске:

Возможность или право выбирать

Два мнения

Райво Варе - о том, как и сколько Эстония должна работать и когда эстоноземельцы разбогатеют