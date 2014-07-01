Программу — на диету, газету — на полный пансион

Слово редактораПрограмму — на диету, газету — на полный пансион
Дорогие друзья!
Сегодня заканчиваются 30 дней, которые UÜ Pros-pekt-Media, издающий «Виру Проспект»и «Нарвскую Газету», проводит в праздничном режиме - 18 лет назад именно в середине августа фирма появилась на свет.
«Праздничный» и «ударный» все это время для нас были словами из одного ряда. Всегда наш месячный праздник заканчивался чем-то значимым в развитии газеты.
В нынешнем году мы сделали вперед сразу 3 крупных шага: заканчиваем настройку нового шаблона для сайта www.prospekt.ee, который будет хорошо отображаться на мобильных телефонах и планшетах. Сайт при этом станет более динамичным, он будет подстраиваться под конкретное устройство, адекватно отображаясь на экранах любого разрешения. Не скроем, этим шагом мы надеемся расширить нашу аудиторию за счет любителей современных гаджетов. По нашим сведениям, пока мы единственная газета Ида-Вирумаа, которая смогла это осуществить.
Следующий шаг касается изменения самой газеты - наше издание «потолстеет»: в газете теперь будет не 16 полос, а 24. Нам не хватало места для размещения информации, которая могла бы удовлетворить все основные потребности нашей аудитории - например, плюс ко всему узнавать республиканские новости, следить за событиями мирового значения, развивать с помощью информации эстонских специалистов свою компетентность в житейских вопросах.
Страниц в газете таким образом добавляется, но для этого, в соответствии с технологическими требованиями типографии, нам пришлось основную часть текстовой информации из программы ТВ переселить в газету. Теперь это будут не странички, а большие страницы, наша газета станет при этом гораздо симпатичней - прибавится цветных страниц.
Надеемся, уважаемые читатели, вы поймете нас правильно: в газете важна сама газета, а приложения - это ее помощники. Следующий номер «Виру Проспекта» вы получите таким образом уже объемнее на 8 полос. Что хочется подчеркнуть особо - нам удалось вернуть прежнее время выхода газеты - теперь она будет приходить к вам в среду!
И нам осталось поделиться с вами большой радостью: два проекта UÜ Prospekt-Media, участвовавших во всебалтийском конкурсе, организованном Nordic Council of Ministers (Советом министров Северных стран), были поддержаны. Сразу два - чего, по словам кураторов конкурса, на их памяти не случалось. Благодаря финансированию, которое мы получим из программы «Поддержка качественных материалов СМИ на языках меньшинств в Эстонии, Латвии, Литве», мы сможем существенно обогатить содержание своей газеты. Подробнее об этом - в ближайшее время.
С праздником, дорогие друзья! Спасибо, что вы с нами, шагаем дальше!
Татьяна ЗАВЬЯЛОВА,
главный редактор
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