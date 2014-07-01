И наш активный соавтор - сама Жизнь...

Дата публикации: Сегодня, 12:56

Дорогие друзья!

Вот и завершается 2016-й год, год 17-летия нашей газеты. Я кладу перед собой Программу действий нашей редакции, какие мы в начале года принимаем вот уже много лет подряд. И «открыживаю» ее содержимое, чтобы затем рассказать коллективу, как мы все вместе выполнили то, что все вместе в январе напланировали.

Обычно это бывает весьма приятная процедура. Крестиков получается гораздо больше, чем ноликов. Что я вижу в этот раз? Что мы выдали на-гора даже больше, чем хотели, бесплатных тематических приложений, которые, надеемся, оказались полезными и нашим читателям. Вспомнили? «Свой дом», «Здоровье», «Строительство» и пр. - всего 13 журнальчиков.

Наша редакция в партнерстве с Департаментом развития и экономики г. Нарва и в этом году подарила своим читателям возможность полного информационного погружения в тему местного предпринимательства - благодаря спецвыпуску в рамках рес- публиканской Недели пре- дпринимательства. Мы побаловали склонных к творчеству читателей конкурсом «Однажды летом», по итогам которого даже были напечатаны фотокниги.

Вместе с праздничным агентством Unistus мы с успехом провели международную акцию «Сбежавшие невесты». И с помощью ряда наших партнеров возобновили проведение Дня читателя, он прошел в КЦ «Женева».

Но вот же как интересно: мы прогнозировали и планировали, а самые памятные и поворотные события этого года пришли к нам «своими ногами». В июне на церемонии открытия Дней города редакцию «Виру Проспекта» в числе нескольких организаций, отдельных нарвитян и петербуржцев отметили почетным знаком «Мост дру- жбы».

В октябре многие республиканские медиа распространили информацию, что фирма Prospekt-Media по итогам 2015 года серьезно продвинулась в рейтинге успешных эстонских СМИ: переместилась с 47 места на 16-е, обойдя такие серьезные медиакомпании, как Postimees Grupp и Kanal2.

И совсем уж неожиданным для нас и, безусловно, приятным событием стало награждение главного редактора «Виру Проспекта» почетным знаком Всемирной ассоциации русской зарубежной прессы на состоявшемся в Париже очередном, XVIII Конгрессе этой организации - за вклад в сохранение русской зарубежной прессы.

Вполне возможно, что таким образом небеса решили поддержать боевой дух сотрудников «Виру Проспекта»... Потому как вскоре полсе этого - а именно в ноябре - наша небольшая редакция оказалась командой спасателей. Нам предстояло продолжить выпуск старейшего издания нашего города - «Нарвской Газеты», что немаловажно - полностью на свои средства. И вот уже почти 2 месяца мы ее выпускаем. При этом начав издавать отдельным журнальчиком телевизионную программу для читателей «Виру Проспекта».

А скоро мы снова сядем всем составом редакции за наш «круглый стол» и снова будем предлагать, анализировать и спорить: как нам провести очередной год жизни теперь уже двух газет, как не застыть в развитии, но и не прогореть.

И это всегда тем более продуктивно, чем большую заинтересованность в нашей работе проявляют читатели. Спасибо вам, друзья, за ваши звонки, за ваши письма и приходы в редакцию.

Верим, что наша обратная связь будет еще крепче. Верим, что нашим талантливым и плодовитым соавтором в 2017 году снова будет сама Жизнь.

С наступающими праздниками!

Татьяна Завьялова

и коллектив редакции



Дорогие читатели!

Фирменный календарь от «Виру Проспекта» (вкупе с лунно-посевным) вы получите в следующем номере газеты, который выйдет 5 января 2017 года.