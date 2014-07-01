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Космонавты дурят нас со спинером

Дата публикации: Сегодня, 12:52

 

 

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18 октября в 18 часов, в Нарвском колледже, все желающие смогут задать свой вопрос по

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

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Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
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