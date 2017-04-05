Голова в поле и свинка Пеппа...

Дата публикации: Сегодня, 13:49

Пенсионерка Татьяна Субботина из Саяногорска сделала из ткани фон для хромакея и снимает с его помощью ролики в духе провинциальной рекламы 90-х.

Например, на этом видео она едет в кабриолете и рассказывает анекдот про «армянское радио». Затем на фоне появляется море, а в конце ролика голова Субботиной оказывается посреди цветочного поля.

На другом видео Субботина помещает себя в море.

Также женщина рассказывает, как сделать хромакей в домашних условиях.

И записывает видео для детей со свинкой Пеппой!

«Сегодня я надела рубашечку, которую сшила из ткани хромакея. Её я сшила для канала „Мои Свинки Пеппа и Джордж“», — рассказывает Субботина.

Кроме того, на канале Субботиной есть видео с лайфхаками. В одном из них пенсионерка делится полезными советами и народными мудростями. Например, она советует спать днем по полчаса, чтобы «перезагружать организм».

Источник: Meduza