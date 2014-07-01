Шутки должны быть неожиданными...

— Доктор, помогите! Меня укусил шмель!

— Ничего, сейчас намажем мазью.

— Но как вы его поймаете? Шмель, неверное, уже далеко улетел!

— Да нет же, я намажу то место, где он вас укусил.

— А-а-а, это было в парке на скамейке, под деревом. Доктор, закатывая глаза:

— Нет, я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил шмель, и все пройдет.

— Так бы и сказали, доктор! Шмель укусил меня в палец.

— Какой именно?

— Откуда я знаю? По мне, так все шмели одинаковые.