Встречайте День учителя с юмором...

Дата публикации: Сегодня, 14:56

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Учитель музыки Сашеньке: - Предупреждаю, если ты не будешь вести себя как следует, я скажу твоими родителям, что у тебя есть талант.





Источник: Учитель музыки Сашеньке: - Предупреждаю, если ты не будешь вести себя как следует, я скажу твоими родителям, что у тебя есть талант.Источник: http://vseanekdotu.ru/anekdoty-pro-uchitelej/

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На уроке в школе учительница спрашивает: - Дети! А кто знает, кто такой Пушкин? Один мальчик тянет руку. Встает и говорит: - Пушкин был летчиком! - Почему? - А я книжку видел. Там на обложке написано "Пушкин АС".

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Один ученик все время писал слово "пошел" через "о" (пошол). Учительница его заставила остаться после уроков и написать это слово 50 раз, чтоб запомнить. Мальчик все сделал, как велела учительница. Уходя домой, он оставил ей записку: - Я написал 50 раз слово "пошел" и пошол домой.

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Все тела от холода сокращаются, а от тепла увеличиваются. Приведите пример, — говорит учитель. Встает ученик: - Зимой дни короче…

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Учитель говорит ученику: — Завтра пусть придет в школу твой дедушка! — Вы хотите сказать отец? — Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки делает его сын в твоих домашних заданиях.

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Ученик с мамой приходит на собеседование для поступления в школу. Учителя задают ему целую кучу вопросов. И наконец спрашивают: - Вася, а ты знаешь, когда у тебя день рождения? - Конечно, 11 февраля. - А какого года? - Как какого? Каждого.

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Учитель сердито спрашивает ученика, почему он каждую минуту смотрит на часы. - Потому, - отвечает тот, - что я ужасно беспокоюсь, как бы звонок не прервал потрясающе интересный урок.

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Иванов, - говорит учитель во время урока, - разбуди своего соседа. - Почему я? Ведь это вы его усыпили?





Источник: Учитель задал сочинение на тему: "Если бы я был директором фирмы...". Все старательно пишут, и только один ученик смотрит в окно. — А ты почему не пишешь? — Ожидаю секретаршу.Источник: http://vseanekdotu.ru/anekdoty-pro-uchitelej-i-uchenikov/





Источник: Учитель задал сочинение на тему: "Если бы я был директором фирмы...". Все старательно пишут, и только один ученик смотрит в окно. — А ты почему не пишешь? — Ожидаю секретаршу.Источник: http://vseanekdotu.ru/anekdoty-pro-uchitelej-i-uchenikov/





Источник: Учитель задал сочинение на тему: "Если бы я был директором фирмы...". Все старательно пишут, и только один ученик смотрит в окно. — А ты почему не пишешь? — Ожидаю секретаршу.Источник: http://vseanekdotu.ru/anekdoty-pro-uchitelej-i-uchenikov/





Источник: Ничто так хорошо не запоминают ученики, как ошибки своих учителей.Источник: http://vseanekdotu.ru/anekdoty-pro-uchitelej-i-uchenikov/





Источник: На уроке истории. Учительница спрашивает ученика: - Иванов, кто взял Измаил? Иванов (испуганно): - Честное слово, я не брал! Спросите у Сидорова, может это он брал. Учительница возмущенно рассказывает об этом разговоре завучу. Завуч успокаивает ее: - Ну что вы волнуетесь. Это же дети: поиграют и отдадут. Учительница идет к директору и передает ему разговор с завучем. Директор (деловито): - А какой это был класс? - 5-й "В". - Нет, эти не отдадут!Источник: http://vseanekdotu.ru/anekdoty-pro-uchitelej-i-uchenikov/