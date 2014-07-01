Снова в школу...

Дата публикации: Сегодня, 11:21

Избранные места из школьных сочинений.

Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя.

Раскольников жил в настоящем гробу без самых элементарных удобств.

Анна, сидя на стуле, спала, и мимоходом ела булку.

У Тараса Бульбы было два сына: один Остап, другой Бендер.

Муму — это фамилия Герасима.

В горах стоял монастырь. В нем жили мцыри. Одна мцырь убежала...

Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза.

Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»

Пьеса Горького «На дне» кончается оптимистически; в конце ее Актер повесился.

У Чука был брат Хек.

В лице Печорина было много черт, интересных для женского персонала. Вообще он был очень шикарен.

Мушкетеров было трудно обмануть, ведь они соображали на троих.

Самая моя любимая книга — «Три Дрантаньяна».

На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты, от мала до велика.

В сказке «Волшебный котелок» девочка не могла вспомнить заклинание, и котелок у неё не варил.

Творчество Стивена Кинга заставляет нас смеяться над неудачами маньяков-убийц, плакать вместе с их жертвами, сопереживать мутантам и разного рода мерзким уродам.

Древние славяны занимались абортничеством.

Иван Грозный был тиран. Он убил сына и бояр. По всей стране разгуливали его блюдолизы с собаками и вениками, которые обозначали опричников.

Суворовские солдаты бросали ненавистные парики с вершин Альпийских гор.

Иван Грозный стоял на самой низкой ступени человеческого развития.

У СССР был красный флаг, поэтому в моде был красный цвет. Красный цвет — это цвет крови, которую проливаешь, когда много работаешь. Дети ходили в красных галстуках, женщины в красных платьях, в домах были красные обои.

Сначала Татьяна горячо любила Онегина, а он ее в глаза не видел. Когда Татьяна, красная от позора, призналась Онегину в любви, он ей сказал такой холодный текст, что лучше б он молчал. А потом Татьяна похолодела, а Евгений решил начать все сызнова. Но было поздно. Костер замерз, и угли закоченели...

У Троекурова было много денег, крестьяне, девки под забором, род, связи. Ел и пил алкоголь он без перерывов. Троекуров относился к людям с недоброжелательностью и в доказательство того порой спускал на них собак и мишек. Троекуров был также гурман: два раза в неделю он обжирался, как свинья, и недомогал.

Однажды астролог сказал Олегу, что тот помрет от коня. Олег накричал на астролога, но коня сдал. Прошли многие года. Однажды Олег пришел на кладбище животных. Там его ждал конец жизни. Астролог оказался прав: в трупе личной лошади князя завелась гадюка. Она укусила его за ногу, и он приостановил свой жизненный путь.

Я в свои 17 лет уже попробовал себя в образе писателя и не понаслышке знаю, что такое внутренние мучения и тоска. Как и Гете я болею, когда у меня нет новых идей, нет того огонька, той мысли, из-за которой хочется творить. Многие люди смиряются с этим, но не мы с Гете.

Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки.

Мне нравится наша учительница. Она такая мыловидная.

Мои лучшие подруги-ровесницы — это Оля, Катя и бабушка.

Мое сознание было тогда на растительном уровне.

Мой папа — водитель автобуса дальнего плавания.

На переменах мы катались по перилам с первого на третий этаж.

Наконец мы увидели берёзовую рощу, где стояли одни дубы.

Я поплыл в северно-южном направлении.

Я родилась человеком, а могло быть всё иначе.

Толстой сделал Наташе четверых детей.

Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии.

Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие — он сразу женился.

Князь Андрей женился на Лизе, страшной, как серая мышь.

Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо.

Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся внутренний мир простых русских людей.

В зал вбежала Наташа с отброшенными на зад чёрными кудрями.

Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной.

Во время второго акта Софьи и Молчалина у них под лестницей сидел Чацкий.

Когда Чацкий узнал, что Софья в стане его врагов, он начал бить её метким словом.

Чацкий был самодостаточен. Об том говорит, хотя бы, отсутствие у него детей.

Фамусов, этот старорежимный дворянин, воспитывал Софью как и всех общественных девиц.

Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а на брегах Невы.

Онегин был Джон-Дуан и ухлестывал за Татьяной.

В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину.

Дружба Онегина и Ленского неискренняя, лживая и подлинная.

Татьяна отвергает Онегина, помня, что в основе его любви к ней лежит семялюбие.

Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми обоями.

Соня Мармеладова изо всех сил занималась проституцией.

И тогда Раскольников вопрошает: «Тварь я ходячая или кто?»

Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым: «Тля я или право имею?»

Достоевский писал роман в минуты глубокого духовного разложения.

Раздавленный нуждой чиновник Мармеладов погиб под колёсами лошадей.

По тогдашней моде Коробочка чесала мужу пятки, а себе пудрила мозги.

Чичиков отличается приятной внешностью, но неприятной внутренностью.

В своей жизни Обломов имел только одного Захара.

Любил ли Обломов Ольгу? Да, но как-то по-русски: лежа, вяло и очень недолго...

Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям...

Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств.

Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был совместный ребенок.

Базаров предавался любви на смертном ложе.

Базаров, как игла в стоге сена, идет против течения.

Базаров — плейбей.

Павел Петрович каждый день был безупречно выбрит и выхолощен.

Базаров поранил палец и умер. Это значит: не лезь в чужой труп, а то свой потеряешь.

Герасим лишен нормативной речи.

Герасим подошел к Муму и погладил ее лобастый затылок.

Муму не могла есть, и Герасим ей помог.

Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча.

Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов.

Савельич просил прощения за Гринёва на коленях у Пугачёва.

Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу. Hо ему это не удалось. Hе удалось ему это и с Максимом Максимычем.

Ей понравился Грушницкий, хотя он и был под шинелью.

Поражают его карие глаза, которые не смеются даже тогда, когда смеются его другие части тела.

Но увы! Печорин оказался не способен к созданию шедевров чувственных наслаждений.

«Кабаниха» означает в переводе «дикая свинья».

Она открыта и искренна, но ведь все мы не без плохих черт.

Она хотела найти себе место по душе и нашла его только в гробу.