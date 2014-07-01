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Анекдоты
Что нужнее всего в Петербурге?

Дата публикации: Вчера, 15:40

Что нужнее всего в Петербурге?

 

Опрос общественного мнения по вопросу "что нужнее всего в Петербурге?" дал следующие результаты:
99% гостей города назвали зонтик
100% петербуржцев написали — деньги.

 

***

 
Житель Санкт—Петербурга, делясь впечатлениями от поездки куда угодно, непременно первым делом скажет: "Ой, мне так повезло с погодой!"

 

***

 
Москва — это город гномов: любят бабки, дофига денег, много бородачей и подземные дворцы—метро.   Питер — это эльфы: какие—то полупокеры с зашкаливающим самомнением, тонкой чувственной натурой и локальным патриотизмом.   Остальная Россия населена орками.

 

***

 
Деревенский парень, призванный на военную службу, звонит отцу:
— Эта армейская жизнь — сплошное удовольствие. Можно валяться в постели до пяти часов утра!
Отец:
— Эххх, сын! Расслабит она тебя, эта армия!

 

***

 
Доктор, срочно приезжайте, у моей жены приступ аппендицита.
- Ну, что Вы так волнуетесь? Я удалил Вашей жене аппендикс еще пять лет назад, а вырасти новый не может.
- Доктор, перестаньте рассуждать ? вырасти новый не может, а вот я таки мог жениться второй раз!

 

***

 

- Милый, ну не сердись так, я же хотела как лучше! В конце концов, ты сам хотел на день рождения эту штуку для рыбалки.
- Эта штука для рыбалки называется СПИННИНГ, а не спиннер!

 

 

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