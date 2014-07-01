АнекдотыЛето - период отпусков
|Самое приятное в первом дне отпуска - это торжественный ритуал отключения всех будильников.
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|- Я только что вернулся из отпуска.
- Ну и как вы отдохнули?
- Как вам сказать... За весь месяц дождь шёл только дважды: первый раз десять дней, а второй раз - двадцать.
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|Сын с друзьями полетел в Турцию на пять суток. И вот вчера первое сообщение по скайпу. Долетел отлично, встретили хорошо и гостиница оказалась лучше даже чем обещали. Море близко, уже искупались - вода отличная. Да и с погодой вроде везет. Одно удручает инет плохой, так что скорее всего отдых не задастся.
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|- А давай просто фильмы пообсуждаем? Человек-паук, например, недавно вышел.
- Я даже не знал, что он сел.
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|Комментарии к статье о том, что учёные записали анимацию в ДНК живого организма в цифровом виде:
XXX: Совсем страшно жить становится. Поцеловал девушку — заразился шифровальщиком.
YYY: А затем у тебя перед глазами вылезет надпись выслать биткоины в течение 48 часов, а иначе отключат почки.
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Сижу дома, скучно, решаю спеть караоке. Ну то, что на Ютубе. Выбор пал на Любэ "Выйду ночью в поле с конем". Спел прям от души, даже у костра под гитару так не пел. В конце выступления в приподнятом настроении говорю "Аплодисменты". Само собой не ожидая на это никаких реакций, так как дома я один. Но мои ожидания не оправдались и соседи с низу и с лева начинают хлопать)
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Есть анекдот!
Лето - период отпусков...
Самое приятное в первом дне отпуска - это торжественный ритуал отключения будильников....
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