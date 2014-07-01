АнекдотыПапины дочки
|- Доченька, пора бы тебе и принца уже найти...
- Да, мам, молодая я еще, зачем он мне?
Отец с дивана:
- Нельзя такой лошади без принца...
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***
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— Ну чего тебе не хватает? На футбол, хоккей, рыбалку ходим, мотоцикл тебе купил, в боксерскую секцию отдал, ну что еще?
— Я девочка, пап.
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***
|- Папа, а что такое любовь?
- Ну, вот представь: тебе нравятся девушки стройные, высокие, с шикарной грудью, тонкой талией, светловолосые, веселые, контактные - Так вот, любовь - это когда встречаешь ЕЕ и забываешь, какие тебе нравятся девушки.
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***
|— Купи мне киндерсюрприз.
— Тебе 27.
— Нет, одного хватит.
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***
|Прогулка в детском саду. Зима. Один из мальчишек громко заявляет: "А папа сказал, что у умных язык к железу не прилипает!" И мы дружно, всей группой, лизнули кто железную горку, кто перила... Не помню, сразу ли пришло осознание, или когда язык зажил, или еще позже, но теперь я точно знаю - у умных, да, не прилипает)
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***
|— Лена! Лет через шестнадцать ты сделаешь какого-то мужчину по-настоящему счастливым, когда будешь, сидя голая на кухне, вот так пить молоко, проливая половину на себя. А сейчас не беси папу! Открывай ротик!
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Есть анекдот!
Папины дочки...
- Доченька, пора бы тебе и принца уже найти......
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