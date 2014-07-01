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Анекдоты
Опасная зона

Дата публикации: Сегодня, 13:11

Опасная зона

 

Постирал полтора таза разных носков. Сижу играю в маджонг.

 

***

 
Потеряла память. Помню, Пасха была, шашлыки, вино, Первомай... просыпаюсь ? Снег. Как лето прошло, не заметила. Кто нибудь видел?

 

***

 
Быть может, свадьба обошлась бы и без драки, но тут ди-джей включил саундтрек из Мортал Комбат.

 

***

 
Учеными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь.

 

***

 
— Почему ты сына зовешь потомком, а не как все — сынок, сынуля, да просто, по имени?
— Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в своей комнате!
Слышен голос:
— Мам, потом

 

***

 
Приходит женщина в казино и ставит в рулетку всё на 22. Выигрывает. Снова ставит всё на 22. Крупье:
- Мадам, лучше поставьте на другой номер: два раза подряд одно число не выпадает.
- Нет, у меня своя система.
Выиграла! Опять все деньги ставит на 22. Крупье:
- Мадам, если два раза подряд одно число иногда выпадает, то такого, чтоб выпало три раза подряд, я за свою жизнь ни разу не видел. Поставьте лучше на другое число.
- Нет, у меня своя система. 22.
Опять выиграла! Забрала кучу денег и на выход. Её догоняет человек и говорит:
- Извините, я хозяин казино. Вы выиграли большую сумму денег. Мы проверили всё было честно, но мы Вам дадим ещё столько же, если Вы раскроете секрет своей системы.
- Хорошо! Понимаете, я прилетела сюда на самолёте. Рейс - N7, место 7.
Приезжаю в гостиницу мне дают номер 7. Понимаете?
- Да, но Вы же ставили три раза не на 7, а на 22.
- Так трижды семь это и есть 22!!!

 

 

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