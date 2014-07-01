Баян баяна погоняет...

Утро. По Темзе плывёт пароход. В капитанскую рубку входит пассажир:

— Здравствуйте, сэр!

— Здравствуйте, сэр!

— Сегодня прекрасная погода, не так ли?

— Да.

— И на Темзе совсем нет тумана!

— Совсем.

— А как вы себя чувствуете, сэр?

— Спасибо, сэр, отлично.

— Позвольте взять у вас стаканчик воды?

— Пожалуйста, сэр.

— Спасибо, сэр!

Пассажир наливает себе стакан воды и уходит. Через минуту возвращается снова:

— И снова здравствуйте, сэр!

— И снова здравствуйте.

— Сегодня прекрасная погода, не так ли?

— Да.

— И на Темзе совсем нет тумана!

— Совсем.

— А как вы себя чувствуете, сэр?

— Спасибо, сэр, отлично.

— Позвольте взять у вас ещё один стаканчик воды?

— Пожалуйста, сэр, берите.

— Спасибо вам, сэр!

Пассажир наливает себе ещё один стакан, уходит и через минуту возвращается:

— И снова здравствуйте, сэр!

— Здравствуйте.

— Сегодня прекрасная погода, не так ли?

— Послушайте, сэр, если вы так хотите пить, вы можете забрать у меня целый графин!

— Понимаете, сэр, дело в том, что в моей каюте пожар…