АнекдотыЧудеса XXI века
|Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у нее газету, то она ответила: -Папа, это 21 век, возьми мой IPаd!.
Что сказать... эта муха так и не поняла, что ее убило.
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|- Твиттер научил меня выражать свои мысли за 140 символов.
- Это, конечно, хорошо, но здесь ты мог бы написать и чуть больше. Диплом всё-таки
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|Моя девушка вчера постриглась.
Пришла, спрашивает, ну как?
И как ей объяснить, что мне требуется время, чтобы начать разговаривать с каким-то незнакомым человеком у которого почему-то есть ключи от моей квартиры
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|- Какое ограничение на вес багажа в самолете?
- 23 кг
- А по габаритам ограничение есть?
- Нет, но если будешь перевозить 23 кг пенопласта, к тебе явно будут претензии
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|Создателю Аdоbе Flаsh Рlауеr нужно выдать краткосрочный паспорт, чтобы он каждые три дня ходил его продлевать! Во имя справедливости
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|— Как хорошо вы получились на ваших свадебных фотографиях!
— Еще бы! Один макияж невесты обошелся в 500 баксов.
— А твой сколько стоил?
— А я просто голову помыл.
В мире
СМИ сообщили сроки безвизового режима для Украины...
Сначала должен быть окончательно одобрен режим приостановки....
Британский парламент проголосовал за начало "брексита"...
Законопроект правительства поддержали 498 депутатов, против выступили 114....
Украинский журналист пожаловался на непопулярность «мовы»...
Редактор интернет-издания заявил, что материалы на русском языке популярнее....
Есть анекдот!
Чудеса XXI века...
Недавно гостил у дочери. Попросил у нее газетум -Папа, это 21 век, возьми мой IPаd!....
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